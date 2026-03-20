Wout van Aert heeft grappige kwinkslagen in huis voor Jan Bakelants en Victor Campenaerts

Wout van Aert maakte een uitgelaten indruk op de ploegenvoorstelling voor Milaan-Sanremo in Pavia. Er was zelfs tijd om enkele kwinkslagen te uiten aan het adres van Victor Campenaerts en Jan Bakelants.

Laten we beginnen met dagene waar Bakelants bij betrokken was. Van Aert schreef enkele dagen geleden bij een Strava-post: "Zigzaggen tot Baki kiespijn kreeg". Dat mocht Van Aert bij VTM NIEUWS even uitleggen. Uiteraard verscheen er meteen een glimlach op zijn gezicht. "Hij was niet zo'n fan van de route die we aan het nemen waren."

Het was niet rechtlijnig en dat kon Bakelants even moeilijk hebben. "Hij heeft toch een blessure overgehouden aan het ongeluk dat hij heeft meegemaakt. De grap was dat hij geen koffie meer kon drinken omdat hij naar de tandarts moest. Ik denk niet dat er een probleem was met zijn kies, maar hij gaf mij voldoende inspiratie voor een leuke titel." 

Van Aert verwijst naar broek van Vingegaard

Van Aert passeerde in de mixed zone ook bij Sporza en werd erop gewezen dat hij met Victor Campenaerts nog een verrassende ploegmaat aan zijn zijde kreeg. "Zolang hij van mijn kleren blijft, zie ik het nog wel zitten", grapte Van Aert. "Gelukkig wordt er goed weer voorspeld." Dat was uiteraard een verwijzing naar de broek van Vingegaard.

Victor Campenaerts had werk gemaakt van de lange broek die Jonas Vingegaard kon dragen in de koude omstandigheden in Parijs-Nice. Omdat er geen tijd was om een deel van die broek nog kwijt te spelen, kwam Vingegaard met een toch wel merkwaardige look over de streep. Dat deerde de Deen niet, want hij wist wel te winnen. 

Van Aert verwacht UAE-versnelling op Cipressa

Lees ook... 📷 Hij zou geen klassiekers rijden: Campenaerts toch aan start van Milaan-Sanremo
Er was toch ook nog een sérieux aanwezig om de koers van zaterdag te bespreken. In tegenstelling tot zijn vorige deelnames moet Van Aert rekening houden met vuurwerk op de Cipressa. "Als er één ding is wat UAE meestal niet doet, is het op de verrassing spelen. Als je alle berichten hoort, gaan ze het daar proberen." 

11:00
18:30
21:30
20:00
19:00
18:00
13:00
17:00
16:30
16:00
15:00
10:00
14:00
13:30
12:30
12:00
19/03
09:00
08:30
08:00
07:30
07:00
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
