Nooit meer? Pogacar laat blijken of de stevige primeur waar Pidcock op aanstuurt klopt

Tadej Pogacar en Tom Pidcock hebben er samen een ferme rit op zitten, bekroond met de overwinning in Milaan-Sanremo door de Sloveen. Was zijn eerste zege ook meteen zijn laatste deelname in Sanremo?

Daar kan voortaan stevig over gespeculeerd worden. Pidcock kwam na afloop van de koers immers met een stevige onthulling op de proppen. Volgens de Brit had Pogacar hem gezegd dat hij volgend jaar niet zou deelnemen aan Milaan-Sanremo. Dat is dan wel een verklaring om u tegen te zeggen, zo vlak na het behalen van de zege.

Daarna gaf Pogacar als winnaar van de wedstrijd nog een persconferentie. Op het einde van die persconferentie vroeg Cyclingnews of hij inderdaad volgend jaar past voor Milaan-Sanremo. "Als ik nog terugkom naar Sanremo, is het alleen om focaccia te eten", grapte de UAE-man. Al grappend wordt soms de waarheid verteld.

Pogacar speelt open kaart over mentaal aspect

Pogacar lijkt dus wel degelijk te suggereren dat dit zijn laatste deelname aan La Primavera was. "Ik kan nu stoppen met elke week of om de twee weken naar Sanremo te gaan om te trainen. Het is mentaal heel moeilijk om de hele winter in Sanremo te trainen. Deze koers vereist enorm veel inspanning, ook op mentaal vlak", aldus Pogacar.

Zo geeft hij uiting aan het besef dat het voor een renner als hij enorm moeilijk is om deze koers te winnen, zelfs al is hij nog zo goed. Tijdens deze winter werd hij constant gespot op de wegen die de finale van dit Monument vormen. Pogacar heeft er enorm veel moeten investeren en dat lijkt dus geen verhaal te zijn dat kan blijven duren.

Minder attractieve Milaan-Sanremo zonder Pogacar?

De koerswijze van Pogacar en zijn ploeg hebben de laatste twee jaar wel voor memorabele edities gezorgd in Milaan-Sanremo. Het is de vraag of de koers weer qua spektakel gaat inboeten als Pogacar beslist om de volgende jaren weg te blijven.