Evenepoel onthult schade die hij opliep én is kritisch voor organisatie na zware valpartij

Remco Evenepoel kan dan toch starten in de vierde etappe van de Ronde van Catalonië. Onderzoeken hebben bij Evenepoel geen blessures aan het licht gebracht.

In de slotkilometer van de derde etappe van de Ronde van Catalonië kwam Remco Evenepoel zwaar ten val. Net op het moment dat hij zijn stuur met één hand vast had, reed Evenepoel in een put en ging hij zwaar tegen de grond. 

Schade bij Evenepoel na stevige valpartij

De elleboog van Evenepoel bloedde stevig en hij liep ook schaafwonden op over zijn hele lichaam. Toch kon hij in de vierde etappe gewoon van start gaan. "De nacht was best oké. Ik heb nog het meeste last van mijn elleboog en mijn onderrug", zei Evenepoel vooraf bij Sporza

Bij onderzoeken zijn er geen breuken vastgesteld bij Evenepoel, maar een opgave sluit hij toch niet helemaal uit. Dat kan als hij zich plots misselijk of slecht zou voelen, maar daar denkt Evenepoel niet aan. 

Evenepoel kritisch voor organisatie Ronde van Catalonië

Over zijn valpartij werd al heel wat gezegd en geschreven, maar Evenepoel benadrukte nog eens dat hij in een put was gereden. Ook Bob Jungels (INEOS Grenadiers) verloor op hetzelfde punt zijn stuur. Evenepoel is dan ook kritisch voor de organisatie. 

"Een rotonde op 400 meter van de streep, dat is niet meer van deze tijd. Er wordt altijd over veiligheid gesproken... Straks ligt er ook een rotonde op 150 meter van de finish. Misschien moet er toch eens iemand beter naar de finales kijken."

