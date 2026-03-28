Pogacar de winnaar van de E3: Zonneveld vreest voor Van der Poel in de Ronde

Mathieu van der Poel pakte uit met een stevig nummer in de E3 Saxo Classic, maar dat liep nog bijna fout af. Thijs Zonneveld vindt dat vooral Tadej Pogacar daar tevreden mee mag zijn.

Van der Poel kwetsbaar op het vlakke?

Mathieu van der Poel rondde zijn solo in de E3 Saxo Classic nog net af, maar in de slotkilometer werd hij nog bijna ingelopen door een groepje achtervolgers. In de finale verloor Van der Poel op het vlakke nog veel tijd.

"Dat is niet waar hij de allerbeste in is. Je ziet nu de verschillen tussen de aliens: ik denk dat dit Pogacar en ook Evenepoel niet zou overkomen. Je ziet dat hij kwetsbaar is op het moment dat hij van te ver vertrekt", zegt Thijs Zonneveld bij In De Waaier.

Vertrouwensboost voor Pogacar voor de Ronde?

Zonneveld vraagt zich dan ook af of Van der Poel vertrouwen heeft geput uit zijn prestatie in de E3 Saxo Classic. "Is het slecht voor zijn vertrouwen dat hij eigenlijk gewoon wordt teruggepakt?"

Voor de Ronde van Vlaanderen en ook Parijs-Roubaix ziet Zonneveld dan ook dat Tadej Pogacar alleen maar vertrouwen kan getankt hebben. "Ik denk dat Pogacar voor z'n TV dacht: 'Als dit het is, rijd ik al op de eerste of tweede keer Kwaremont weg'."

Het zal Pogacar volgens Zonneveld dan ook een vertrouwensboost gegeven hebben. "Als ik er een lange, zware koers van maak, dan is deze gast te breken", ziet de Zonneveld de wereldkampioen denken.