"Schaam je": Visma-Lease a Bike door het stof na bedenkelijk incident in E3 Saxo Classic

De E3 Saxo Classic is voor het derde opeenvolgende jaar een prooi geworden voor Mathieu van der Poel. Eén renner van Visma-Lease a Bike haalde het nieuws op een heel wat negatievere manier.

Zo is de naam van Axel Zingle nergens te bespeuren in de einduitslag. De Fransman van Visma-Lease a Bike werd namelijk uit de koers gezet na een incident met een bidon.

Zingle had een platte band

Op een filmpje op X is te zien hoe Zingle na een platte band aan een bidon blijft hangen van de ploegwagen van Visma-Lease a Bike. De zogenaamde "plakbidon" leverde hem de weinig fraaie woorden "Shame on you" op.

"We hebben op 10 kilometer van de streep melding gekregen dat Zingle uit koers was gehaald", wordt ploegleider Maarten Wynants geciteerd door Sporza. "We wisten eerst niet waar het over ging, later hoorden we dat er beelden waren van hem aan de auto hangend."

"Kijk, we betreuren het incident", vertelt ploegbaas Richard Plugge, die aan het stuur zat. "Dit draagt niet bij aan het imago van het wielrennen. Het gebeurde in de achtergrond na een lekke band en het heeft het resultaat niet beïnvloed, maar het had niet mogen gebeuren."

"Nogmaals: we betreuren het incident en slaan mea culpa. Het is niet omdat zoiets vaker gebeurt in de koers dat wij het recht hebben om dat ook te doen." Zowel Zingle als Plugge kreeg een gele kaart. De renner verloor ook 100 UCI-punten, terwijl Plugge 500 Zwitserse frank moet ophoesten.



