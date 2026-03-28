Was E3 te zwaar? Alpecin-Premier Tech heeft knoop doorgehakt over Van der Poel

Ondanks zijn stevige inspanningen in de E3 Saxo Classic komt Mathieu van der Poel toch aan de start van In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem. Al rekent Alpecin-Premier Tech ook op Jasper Philipsen.

Mathieu van der Poel moest diep gaan in de E3 Saxo Classic om zijn derde opeenvolgende zege te pakken. De Nederlander reed anderhalf uur gemiddeld zo'n 446 watt, wat voor hem een nieuw record is.

Van der Poel aan de start van In Flanders Fields

Het zou dan ook niet onlogisch geweest zijn als Van der Poel had beslist om zondag te passen voor In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem. Maar Van der Poel zit gewoon in de selectie van Alpecin-Premier Tech.

Philipsen ook troefkaart van Alpecin-Premier Tech

"Hij leidt onze ploeg, maar na zijn zware inspanning is het een luxe om ook Jasper Philipsen aan de start te hebben als tweede leider", zegt Alpecin-Premier Tech op hun sociale media. "Twee troefkaarten, één doel."

Ook Silvan Dillier, Jonas Geens, Tim Marsman, Jonas Rickaert en Florian Sénéchal staan voor Alpecin-Premier Tech aan de start. De ploeg van de broers Roodhooft won het vroegere Gent-Wevelgem nog nooit.

Wint Van der Poel eerste keer in Wevelgem?

Mathieu van der Poel staat dus ook nog niet op de erelijst, al kwam hij in 2024 wel dichtbij. Hij ging toen met Pedersen naar de streep in Wevelgem, maar de Deen was de sterkste in de sprint. Schiet Van der Poel nu wel raak?