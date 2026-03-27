Twijfels sloegen toe: Van der Poel doet zijn verhaal na vreemde finale in E3 Saxo Classic

Mathieu van der Poel heeft zijn favorietenrol waargemaakt in de E3 Saxo Classic. De Nederlander moest wel bijzonder diep gaan om zijn lange solo nog af te ronden.

Op 70 kilometer van de streep viel Mathieu van der Poel een eerste keer aan in de E3 Saxo Classic, op 42 kilometer van het einde begon hij aan een solo. Maar die liep nog bijna helemaal fout af voor de Nederlander.

Een groepje van vier achtervolgers kwam tot op twee seconden, maar zij twijfelden plots in de slotkilometer. Van der Poel lanceerde zich opnieuw en pakte toch zijn derde zege op rij in de E3 Saxo Classic.

Hoe beleefde Van der Poel finale van E3 Saxo Classic?

"Op een gegeven moment had ik er geen goed oog meer in, maar ik ben gewoon mijn wattages blijven rijden. Ik dacht dat ze terugkwamen, maar ik wist dat ik toch niet meer kon sprinten en heb zittend zo hard mogelijk gereden."

Waarom viel Van der Poel al van zo ver aan? "Op de Boigneberg wilde ik de groep uitdunnen omdat ze toch niet zouden meewerken, maar ik kwam alleen te zitten. Dat stuk tot de Paterberg stond de wind tegen en dat was toch lastig."

Bloed, zweet en tranen bij Van der Poel

Lees ook... Van der Poel windt er na nagelbijter van jewelste totaal geen doekjes om: "Dat had klote geweest"›

"Ik had er nog een goed oog in, maar ik weet hoe lastig de laatste kilometers zijn. Op zo'n vijf kilometer van de streep was het op bij mij. Uiteindelijk haal ik het wel, maar dit kostte wel bloed, zweet en tranen. Dit komt wel bij de overwinningen die het meeste pijn heeft gedaan."