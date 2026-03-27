"Onmogelijk": Red Bull-BORA-hansgrohe klaar en duidelijk over Evenepoel

Met een dag uitstel krijgen de renners de eerste bergrit voorgeschoteld in de Ronde van Catalonië. Voor Remco Evenepoel komt dat misschien net op het verkeerde moment.

Goede Evenepoel dag na zijn valpartij in Catalonië

De dag na zijn zware valpartij in de Ronde van Catalonië kwam Remco Evenepoel goed door. Met een gemiddelde snelheid van 37,5 km/u lag het tempo ook een stuk lager dan in de eerste drie etappes.

Tijdens de vierde etappe was Evenepoel ook grapjes aan het maken met zijn collega's in het peloton. Onderweg pakte Evenepoel ook nog drie bonificatieseconden, waardoor hij in het klassement tien seconden voorsprong heeft op Vingegaard.

Eerste bergrit wordt echte test voor Evenepoel

Toch houden ze bij Red Bull-BORA-hansgrohe nog een slag om de arm. "Normaal volgt het lastigste moment na zo’n valpartij pas 48 uur later", stelt ploegleider Patxi Villa dan ook bij Het Nieuwsblad.

"Vrijdag al 100 procent zijn? Dat lijkt me onmogelijk." En dan staat de eerste zware bergrit op het programma. Op 155,3 kilometer krijgen de renners zo'n 4.500 hoogtemeters voorgeschoteld. En dat met een stevige slotklim.

De aankomst ligt op de Coll de Pal (16,4 km aan gemiddeld 7,2%). Dat betekent zo'n 40 minuten klimmen. Voor Evenepoel wordt het een belangrijke test, maar wellicht zal hij het dus niet op volle kracht kunnen doen.