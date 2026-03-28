Lefevere velt verrassend oordeel over Evenepoel na veel tijdverlies op Vingegaard

Bergop slaagde Remco Evenepoel er niet in om Jonas Vingegaard te volgen. Toch ziet Patrick Lefevere wel positieve signalen bij zijn voormalige poulain.

Evenepoel verloor veel tijd op Vingegaard

Remco Evenepoel moest in de zware vijfde etappe van de Ronde van Catalonië, met zo'n 4.400 hoogtemeters op 153 kilometer, anderhalve minuut toegeven op Jonas Vingegaard op de slotklim.

Evenepoel zat ook wat gevangen door zijn ploegmaat Lipowitz, die een halve minuut voor Evenepoel over de streep kwam. In het klassement staat Evenepoel zesde, maar het podium is nog mogelijk in het slotweekend.

Lefevere positief over Evenepoel

Toch is Patrick Lefevere relatief positief over Evenepoel. "Ik zie in Catalonië eerder goede signalen dan slechte", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad. Hij ziet Evenepoel er scherp uitziet, zo'n twee kilo lichter dan tijdens de UAE Tour.

De zware valpartij van Evenepoel in de derde etappe noemt Lefevere dan weer ongelukkig, want vallen terwijl je van greep aan het stuur wil veranderen, dat kan de beste ook overkomen.

"En anderhalve minuut verliezen op Vingegaard met een lijf vol schaafwonden vind ik niks om wakker van te liggen", besluit Lefevere nog. Voor de Tour hoeft het dus zeker niets te betekenen.