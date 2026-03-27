Grotere rol dan verwacht bij Soudal Quick-Step? Bakelants weet meer over Boonen

Tom Boonen was in de E3 Saxo Classic terug aanwezig in de koers. Zijn rol bij Soudal Quick-Step was alvast groter dan hij zelf vooraf liet uitschijnen.

Voor het eerst sinds hij in 2017 gestopt is met koersen, was Tom Boonen in de E3 Saxo Classic nog eens echt aanwezig in een koers. Al benadrukte Boonen nog eens dat hij nog geen rol kreeg bij Soudal Quick-Step.

Boonen over rol bij Soudal Quick-Step

"Ik ga helemaal niets doen, ik ga gewoon volgen. Er was me gevraagd of ik nog eens naar de koers wilde komen. Gisteren (donderdag, nvdr.) heb ik wel de meeting gevolgd en een beperkte bijdrage kunnen leveren", zei hij bij VTM.

"Of ik nog wil terugkeren in de koers? Ik heb er echt geen idee van, maar ploegleider wil ik sowieso nooit worden. Als ik iets kan bijdragen, kan dat. Maar zeker niet dit jaar", stelde Boonen nog.

Bakelants ziet toch grotere rol van Boonen

Jan Bakelants zag dat de rol van Boonen toch al groter was dan hij zelf had aangegeven. "Jasper Stuyven zei me dat Boonen het woord had genomen tijdens de meeting, wat toch al meer was dan ik had verwacht."



"Tijdens Wielerclub Wattage had hij gezegd dat hij gewoon zou gaan eten met Jurgen Foré tijdens de koers. Hij zou zich zeker niet met de tactiek bemoeien. Als motivator, daar zou Tom zeker goed in zijn. Het is toch iemand waar iedereen naar luistert. Daar is hij wel geknipt voor."