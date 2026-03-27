Grotere rol dan verwacht bij Soudal Quick-Step? Bakelants weet meer over Boonen

Tom Boonen was in de E3 Saxo Classic terug aanwezig in de koers. Zijn rol bij Soudal Quick-Step was alvast groter dan hij zelf vooraf liet uitschijnen.

Voor het eerst sinds hij in 2017 gestopt is met koersen, was Tom Boonen in de E3 Saxo Classic nog eens echt aanwezig in een koers. Al benadrukte Boonen nog eens dat hij nog geen rol kreeg bij Soudal Quick-Step. 

Boonen over rol bij Soudal Quick-Step

"Ik ga helemaal niets doen, ik ga gewoon volgen. Er was me gevraagd of ik nog eens naar de koers wilde komen. Gisteren (donderdag, nvdr.) heb ik wel de meeting gevolgd en een beperkte bijdrage kunnen leveren", zei hij bij VTM. 

"Of ik nog wil terugkeren in de koers? Ik heb er echt geen idee van, maar ploegleider wil ik sowieso nooit worden. Als ik iets kan bijdragen, kan dat. Maar zeker niet dit jaar", stelde Boonen nog. 

Bakelants ziet toch grotere rol van Boonen

Jan Bakelants zag dat de rol van Boonen toch al groter was dan hij zelf had aangegeven. "Jasper Stuyven zei me dat Boonen het woord had genomen tijdens de meeting, wat toch al meer was dan ik had verwacht."


"Tijdens Wielerclub Wattage had hij gezegd dat hij gewoon zou gaan eten met Jurgen Foré tijdens de koers. Hij zou zich zeker niet met de tactiek bemoeien. Als motivator, daar zou Tom zeker goed in zijn. Het is toch iemand waar iedereen naar luistert. Daar is hij wel geknipt voor." 

Tiesj Benoot komt met hoopgevende update over zijn revalidatie

20:30
Van der Poel windt er totaal geen doekjes om: "Dat had klote geweest"

19:45
Duidelijke topfavoriet voor Parijs-Roubaix? "Hij kan iedereen verslaan"

20:00
Ongeloof compleet omdat tegenstanders Van der Poel het helemaal laten liggen: ze mogen het zelf uitleggen

18:45
Haalt hij de Ronde van Vlaanderen na stevige valpartij? UAE heeft nieuws over Tadej Pogacar

19:00
Twijfels sloegen toe: Van der Poel doet zijn verhaal na vreemde finale in E3 Saxo Classic

17:59
🎥 Van der Poel houdt twijfelende achtervolgers toch af in razend spannende E3 Saxo Classic

17:41
Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen

17:00
1
🎥 Vingegaard heer en meester in Catalonië, Evenepoel kraakt en verliest veel tijd

16:16
"Waarom snapt hij dat niet?": Evenepoel opnieuw stevig op de korrel genomen

16:00
Klimaatactivist die valpartij veroorzaakte in Ronde van Brugge langer in de cel

15:00
Heel duidelijke boodschappen over het nadeel van Van der Poel en de afwezigheid van Van Aert

13:55
"Hij is geen dommerik, hé": Sergeant over duo-aanval van Evenepoel en Vingegaard

14:00
Van der Poel geeft een nieuwe update over zijn hand- en vingerblessure uit Milaan-Sanremo

13:15
Van Aert of Van der Poel? Lefevere twijfelt niet over zijn keuze

13:30
Plots gunstige voortekenen: Evenepoel vol vertrouwen voor klimexamen in Catalonië

13:00
Parijs-Roubaix blijft ultieme doel: Yves Lampaert geeft dé reden waarom hij kan winnen

12:30
Van der Poel geen topfavoriet voor E3 Saxo Classic? "Tekenen van zwakte vertoond"

12:00
"Geen idee waar dat vandaan kwam": Visma-Lease a Bike valt uit de lucht over Van Aert

11:00
Kopecky topfavoriete voor de Ronde? Beyen velt duidelijk oordeel

10:00
Al een week niet gekoerst: Lotto-Intermarché schept klaarheid over Arnaud De Lie

09:00
"Onmogelijk": Red Bull-BORA-hansgrohe klaar en duidelijk over Evenepoel

08:30
"Alarmbellen gingen meteen af": Stuyven onthult gênant moment bij Soudal Quick-Step

08:00
"Heb het hem een of twee keer gezegd": Lefevere ziet Evenepoel foute keuze maken

07:35
Kostte het hem de zege in Milaan-Sanremo? De Wolf zag Van der Poel in de fout gaan

07:00
Terugkeer bij Soudal Quick-Step: Tom Boonen zegt wat hij zeker niet wil

26/03
Gilbert kritisch voor Van Aert én velt zijn oordeel over Van der Poel na Milaan-Sanremo

26/03
Bakelants en Boonen scherp voor keuze Van Aert: "Blijkbaar interesseert het hem niet"

26/03
Blijft er dan toch iets hangen? Evenepoel waarschuwt Vingegaard

26/03
Van Aert slaat E3 Saxo Classic over: organisator laat duidelijk van zich horen

26/03
Wonden likken na valpartij: Uijtdebroeks onthult welke schade hij heeft opgelopen

26/03
"Realistisch zijn": ploegleider Lodewyck blijft voorzichtig over Evenepoel

26/03
🎥 Evenepoel laat zich toch weer zien, Britten mogen juichen in Catalonië en Brugge

26/03
Verdeeldheid na valpartij Evenepoel: De Wolf vreest voor enorm grote gevolgen

26/03
Kritisch voor nieuwe ploegmaat: Philipsen niet helemaal tevreden na sprintnederlaag

26/03
Ging Evenepoel tactisch in de fout? Visma-Lease a Bike deelt steekje uit

26/03

