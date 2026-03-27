Duidelijke topfavoriet voor Parijs-Roubaix? "Hij kan iedereen verslaan"

Mads Pedersen werd de voorbije twee jaar derde in Parijs-Roubaix. In Denemarken zien ze Pedersen alvast als topfavoriet voor de Hel van het Noorden.

In Milaan-Sanremo maakte Mads Pedersen al een geslaagde rentree met een vierde plaats, amper zes weken na zijn pols- en schouderbreuk. Vooral de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix worden belangrijk voor de Deen.

Pedersen topfavoriet voor Parijs-Roubaix?

Pedersen werd vorig jaar tweede in de Ronde van Vlaanderen en derde in Parijs-Roubaix. In 2023 werd Pedersen al vierde in het Franse monument, de voorbije twee jaar was hij telkens goed voor de derde plaats.

"Naar mijn mening is hij nu meer dan ooit favoriet om een grote klassieker te winnen", zegt voormalig renner en ploegleider Brian Holm bij Feltet . "Ik zeg niet dat het gaat lukken, maar ik denk dat hij zijn concurrenten dit jaar kan verslaan in Parijs-Roubaix."

Ligt Parijs-Roubaix Pedersen het beste?

"Pogacar en Van der Poel hebben een extra versnelling op de beklimmingen, maar het vlakke noorden van Frankrijk is het terrein van Mads Pedersen." Vorig jaar was Pedersen ook mee met Van der Poel en Pogacar, maar reed hij lek.



"Dat kan iedereen overkomen. Het zou zomaar kunnen dat zoiets dit jaar zal gebeuren met Van der Poel. Er zal altijd pech zijn in die koers", stelt Holm nog. De teller van Pedersen staat in de monumenten nog altijd op nul.