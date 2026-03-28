In Flanders Fields: Visma-Lease a Bike hint op tactiek met Wout van Aert

Wout van Aert paste dit jaar voor de E3 Saxo Classic, maar zal morgen opnieuw van de partij zijn. Hij verschijnt aan de start van In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem en ziet daar ook meteen een andere ploegmaat terugkeren.

Van Aert wil na zijn knappe derde plaats in Milaan-Sanremo meespelen om de zege in In Flanders Fields. Ploegleider Arthur van Dongen ziet het bij WielerFlits alvast goed zitten.

Visma-Lease a Bike heeft een goed collectief

"Als je ziet dat er de komende week ook nog een goede Wout van Aert en Matthew Brennan bijkomen, dan kan ik wel zeggen dat we een goed collectief hebben", klinkt het bij het wielermedium.

Brennen liet vanwege ziekte verstek gaan voor La Primavera. "Hij komt vandaag (vrijdag, red.) aan. Hij heeft een achterstand opgelopen door ziekte, maar het gaat de goede kant op."

"Misschien gaat hij zondag in In Flanders Fields nog niet meespelen, maar in de week erna zeker", geeft Van Dongen misschien wel de tactiek prijs voor In Flanders Fields.



Brennan lijkt zo misschien wel volledig in dienst te gaan rijden van Van Aert, die wél in een uitstekende vorm verkeert. Dat toonde hij in Milaan-Sanremo. Onze landgenoot zegevierde in 2021 al in In Flanders Fields, dat toen nog Gent-Wevelgem heette. Kan hij die triomf dit jaar overdoen?