Remco Evenepoel doet zijn opvallende verhaal na rit 5 in de Ronde van Catalonië

Lorenz Lomme
Remco Evenepoel doet zijn opvallende verhaal na rit 5 in de Ronde van Catalonië
Remco Evenepoel wil in de Ronde van Catalonië wedstrijdritme opdoen met het oog op de Ardennenklassiekers. Onze landgenoot verloor gisteren tijd op Jonas Vingegaard, maar lijkt daar opvallend genoeg niet te zwaar aan te tillen.

De wielerwereld keek reikhalzend uit naar de clash tussen de Deen en onze landgenoot. Die werd uiteindelijk beslecht in het voordeel van Vingegaard, die 1:38 pakte op Evenepoel.

Evenepoel had een ander gevoel

"Zijn aanval was heel hard, zeker met die zijwind. Dus dat was niet simpel om te volgen", vertelde Evenepoel achteraf aan Sporza. "Maar eenmaal de groepjes gevormd waren, had ik door de situatie die zich ontrolde wel enkele kilometers dat ik niet aan het afzien was."

"Misschien was er meer uit te halen, maar dit is toch een goed resultaat voor de ploeg. De gaten naar de nummers twee en drie zijn ook niet gigantisch groot." Ploegmaat Florian Lipowitz zat voor Evenepoel en werd vierde.

"Het is eens een ander gevoel om met een andere sterke klimmer te rijden", vertelt Evenepoel over die samenwerking. "Dan kunnen we de taken wat verdelen en kunnen we elkaar gebruiken. Ik kon wachten op mijn sprint door hem, hij moest vooraan niet rijden omdat ik volgde."

Lees ook... "Waarom snapt hij dat niet?": Evenepoel opnieuw stevig op de korrel genomen
Evenepoel is nu zesde in het algemeen klassement met een achterstand van 1:38 op Vingegaard. Lipowitz is vierde op 1:13.

Pidcock ontsnapt aan gigantisch drama: "Ik ben een leven kwijtgeraakt"

Pidcock ontsnapt aan gigantisch drama: "Ik ben een leven kwijtgeraakt"

08:30
"Schaam je": Visma-Lease a Bike door het stof na bedenkelijk incident in E3 Saxo Classic

"Schaam je": Visma-Lease a Bike door het stof na bedenkelijk incident in E3 Saxo Classic

09:00
Niet akkoord: grote verbazing vanwege beslissing van Van der Poel

Niet akkoord: grote verbazing vanwege beslissing van Van der Poel

08:15
Heeft Milaan-Sanremo sporen nagelaten? Van der Poel helder over mentale tik van Pogacar

Heeft Milaan-Sanremo sporen nagelaten? Van der Poel helder over mentale tik van Pogacar

07:00
"Waarom snapt hij dat niet?": Evenepoel opnieuw stevig op de korrel genomen

"Waarom snapt hij dat niet?": Evenepoel opnieuw stevig op de korrel genomen

16:00
Grotere rol dan verwacht bij Soudal Quick-Step? Bakelants weet meer over Boonen

Grotere rol dan verwacht bij Soudal Quick-Step? Bakelants weet meer over Boonen

21:30
Plots gunstige voortekenen: Evenepoel vol vertrouwen voor klimexamen in Catalonië

Plots gunstige voortekenen: Evenepoel vol vertrouwen voor klimexamen in Catalonië

13:00
Van der Poel windt er totaal geen doekjes om: "Dat had klote geweest"

Van der Poel windt er totaal geen doekjes om: "Dat had klote geweest"

19:45
Tiesj Benoot komt met hoopgevende update over zijn revalidatie

Tiesj Benoot komt met hoopgevende update over zijn revalidatie

20:30
Duidelijke topfavoriet voor Parijs-Roubaix? "Hij kan iedereen verslaan"

Duidelijke topfavoriet voor Parijs-Roubaix? "Hij kan iedereen verslaan"

20:00
Ongeloof compleet omdat tegenstanders Van der Poel het helemaal laten liggen: ze mogen het zelf uitleggen

Ongeloof compleet omdat tegenstanders Van der Poel het helemaal laten liggen: ze mogen het zelf uitleggen

18:45
Haalt hij de Ronde van Vlaanderen na stevige valpartij? UAE heeft nieuws over Tadej Pogacar

Haalt hij de Ronde van Vlaanderen na stevige valpartij? UAE heeft nieuws over Tadej Pogacar

19:00
"Hij is geen dommerik, hé": Sergeant over duo-aanval van Evenepoel en Vingegaard

"Hij is geen dommerik, hé": Sergeant over duo-aanval van Evenepoel en Vingegaard

14:00
Twijfels sloegen toe: Van der Poel doet zijn verhaal na vreemde finale in E3 Saxo Classic

Twijfels sloegen toe: Van der Poel doet zijn verhaal na vreemde finale in E3 Saxo Classic

17:59
🎥 Van der Poel houdt twijfelende achtervolgers toch af in razend spannende E3 Saxo Classic

🎥 Van der Poel houdt twijfelende achtervolgers toch af in razend spannende E3 Saxo Classic

17:41
Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen

Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen

17:00
1
"Onmogelijk": Red Bull-BORA-hansgrohe klaar en duidelijk over Evenepoel

"Onmogelijk": Red Bull-BORA-hansgrohe klaar en duidelijk over Evenepoel

27/03
🎥 Vingegaard heer en meester in Catalonië, Evenepoel kraakt en verliest veel tijd

🎥 Vingegaard heer en meester in Catalonië, Evenepoel kraakt en verliest veel tijd

16:16
Heel duidelijke boodschappen over het nadeel van Van der Poel en de afwezigheid van Van Aert Interview

Heel duidelijke boodschappen over het nadeel van Van der Poel en de afwezigheid van Van Aert

13:55
Klimaatactivist die valpartij veroorzaakte in Ronde van Brugge langer in de cel

Klimaatactivist die valpartij veroorzaakte in Ronde van Brugge langer in de cel

15:00
Van der Poel geeft een nieuwe update over zijn hand- en vingerblessure uit Milaan-Sanremo

Van der Poel geeft een nieuwe update over zijn hand- en vingerblessure uit Milaan-Sanremo

13:15
Van Aert of Van der Poel? Lefevere twijfelt niet over zijn keuze

Van Aert of Van der Poel? Lefevere twijfelt niet over zijn keuze

13:30
Parijs-Roubaix blijft ultieme doel: Yves Lampaert geeft dé reden waarom hij kan winnen

Parijs-Roubaix blijft ultieme doel: Yves Lampaert geeft dé reden waarom hij kan winnen

12:30
Van der Poel geen topfavoriet voor E3 Saxo Classic? "Tekenen van zwakte vertoond"

Van der Poel geen topfavoriet voor E3 Saxo Classic? "Tekenen van zwakte vertoond"

12:00
"Geen idee waar dat vandaan kwam": Visma-Lease a Bike valt uit de lucht over Van Aert

"Geen idee waar dat vandaan kwam": Visma-Lease a Bike valt uit de lucht over Van Aert

11:00
Blijft er dan toch iets hangen? Evenepoel waarschuwt Vingegaard

Blijft er dan toch iets hangen? Evenepoel waarschuwt Vingegaard

26/03
Kopecky topfavoriete voor de Ronde? Beyen velt duidelijk oordeel

Kopecky topfavoriete voor de Ronde? Beyen velt duidelijk oordeel

10:00
Al een week niet gekoerst: Lotto-Intermarché schept klaarheid over Arnaud De Lie

Al een week niet gekoerst: Lotto-Intermarché schept klaarheid over Arnaud De Lie

27/03
🎥 Evenepoel laat zich toch weer zien, Britten mogen juichen in Catalonië en Brugge

🎥 Evenepoel laat zich toch weer zien, Britten mogen juichen in Catalonië en Brugge

26/03
"Alarmbellen gingen meteen af": Stuyven onthult gênant moment bij Soudal Quick-Step

"Alarmbellen gingen meteen af": Stuyven onthult gênant moment bij Soudal Quick-Step

27/03
"Heb het hem een of twee keer gezegd": Lefevere ziet Evenepoel foute keuze maken

"Heb het hem een of twee keer gezegd": Lefevere ziet Evenepoel foute keuze maken

27/03
Kostte het hem de zege in Milaan-Sanremo? De Wolf zag Van der Poel in de fout gaan

Kostte het hem de zege in Milaan-Sanremo? De Wolf zag Van der Poel in de fout gaan

27/03
"Realistisch zijn": ploegleider Lodewyck blijft voorzichtig over Evenepoel

"Realistisch zijn": ploegleider Lodewyck blijft voorzichtig over Evenepoel

26/03
Evenepoel onthult schade die hij opliep én is kritisch voor organisatie na zware valpartij

Evenepoel onthult schade die hij opliep én is kritisch voor organisatie na zware valpartij

26/03
Gilbert kritisch voor Van Aert én velt zijn oordeel over Van der Poel na Milaan-Sanremo

Gilbert kritisch voor Van Aert én velt zijn oordeel over Van der Poel na Milaan-Sanremo

26/03
Van Aert slaat E3 Saxo Classic over: organisator laat duidelijk van zich horen

Van Aert slaat E3 Saxo Classic over: organisator laat duidelijk van zich horen

26/03

