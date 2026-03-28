Remco Evenepoel doet zijn opvallende verhaal na rit 5 in de Ronde van Catalonië

Remco Evenepoel wil in de Ronde van Catalonië wedstrijdritme opdoen met het oog op de Ardennenklassiekers. Onze landgenoot verloor gisteren tijd op Jonas Vingegaard, maar lijkt daar opvallend genoeg niet te zwaar aan te tillen.

De wielerwereld keek reikhalzend uit naar de clash tussen de Deen en onze landgenoot. Die werd uiteindelijk beslecht in het voordeel van Vingegaard, die 1:38 pakte op Evenepoel.

Evenepoel had een ander gevoel

"Zijn aanval was heel hard, zeker met die zijwind. Dus dat was niet simpel om te volgen", vertelde Evenepoel achteraf aan Sporza. "Maar eenmaal de groepjes gevormd waren, had ik door de situatie die zich ontrolde wel enkele kilometers dat ik niet aan het afzien was."

"Misschien was er meer uit te halen, maar dit is toch een goed resultaat voor de ploeg. De gaten naar de nummers twee en drie zijn ook niet gigantisch groot." Ploegmaat Florian Lipowitz zat voor Evenepoel en werd vierde.

"Het is eens een ander gevoel om met een andere sterke klimmer te rijden", vertelt Evenepoel over die samenwerking. "Dan kunnen we de taken wat verdelen en kunnen we elkaar gebruiken. Ik kon wachten op mijn sprint door hem, hij moest vooraan niet rijden omdat ik volgde."

Evenepoel is nu zesde in het algemeen klassement met een achterstand van 1:38 op Vingegaard. Lipowitz is vierde op 1:13.