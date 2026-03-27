"Waarom snapt hij dat niet?": Evenepoel opnieuw stevig op de korrel genomen

Remco Evenepoel maakte zich boos op Jonas Vingegaard omdat hij niet wilde meewerken tijdens hun duo-aanval. Thijs Zonneveld begrijpt echter niet dat Evenepoel opnieuw zo reageerde.

Evenepoel viel in de derde etappe van de Ronde van Catalonië aan op zo'n 30 kilometer van de streep. Jonas Vingegaard kon als enige volgen, maar besloot tot ergernis van Evenepoel om bijna niet mee te werken.

Zonneveld begrijpt tactiek van Vingegaard

"Wat Evenepoel daar denkt... Ik weet het niet", zegt Thijs Zonneveld bij In De Waaier. "Als hij in zijn eentje rijdt, haalt hij het misschien net of net niet. Hij gaat niet twee minuten wegrijden van een heel peloton. Hij gaat gewoon veel te vroeg."

Zonneveld snapt ook dat Vingegaard niet wilde overnemen, want op het vlakke is hij in het nadeel ten opzichte van Evenepoel. "Terwijl hij weet dat er etappes aankomen die veel meer in zijn voordeel zijn."

Boze reactie van Evenepoel op Vingegaard

Dat Evenepoel opnieuw boos reageert, begrijpt Zonneveld ook niet helemaal. "We hebben het hele spectrum Evenepoel weer voorbij zien komen. Ik snap niet dat hij de stap niet maakt in zijn hoofd dat andere renners het recht hebben om een andere tactiek toe te passen."

"En dat hij daarin ook niet goed begeleid wordt. Ik vind het heerlijk om te zien. Ik heb echt weer van hem genoten, maar ook dat hij er vervolgens weer een puinhoop van maakt", besluit de Nederlandse analist nog.