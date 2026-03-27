"Waarom snapt hij dat niet?": Evenepoel opnieuw stevig op de korrel genomen

"Waarom snapt hij dat niet?": Evenepoel opnieuw stevig op de korrel genomen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel maakte zich boos op Jonas Vingegaard omdat hij niet wilde meewerken tijdens hun duo-aanval. Thijs Zonneveld begrijpt echter niet dat Evenepoel opnieuw zo reageerde.

Evenepoel viel in de derde etappe van de Ronde van Catalonië aan op zo'n 30 kilometer van de streep. Jonas Vingegaard kon als enige volgen, maar besloot tot ergernis van Evenepoel om bijna niet mee te werken. 

Zonneveld begrijpt tactiek van Vingegaard

"Wat Evenepoel daar denkt... Ik weet het niet", zegt Thijs Zonneveld bij In De Waaier. "Als hij in zijn eentje rijdt, haalt hij het misschien net of net niet. Hij gaat niet twee minuten wegrijden van een heel peloton. Hij gaat gewoon veel te vroeg."

Zonneveld snapt ook dat Vingegaard niet wilde overnemen, want op het vlakke is hij in het nadeel ten opzichte van Evenepoel. "Terwijl hij weet dat er etappes aankomen die veel meer in zijn voordeel zijn."

Boze reactie van Evenepoel op Vingegaard

Dat Evenepoel opnieuw boos reageert, begrijpt Zonneveld ook niet helemaal. "We hebben het hele spectrum Evenepoel weer voorbij zien komen. Ik snap niet dat hij de stap niet maakt in zijn hoofd dat andere renners het recht hebben om een andere tactiek toe te passen."

"En dat hij daarin ook niet goed begeleid wordt. Ik vind het heerlijk om te zien. Ik heb echt weer van hem genoten, maar ook dat hij er vervolgens weer een puinhoop van maakt", besluit de Nederlandse analist nog. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Plots gunstige voortekenen: Evenepoel vol vertrouwen voor klimexamen in Catalonië

Plots gunstige voortekenen: Evenepoel vol vertrouwen voor klimexamen in Catalonië

13:00
🎥 Vingegaard heer en meester in Catalonië, Evenepoel kraakt en verliest veel tijd

🎥 Vingegaard heer en meester in Catalonië, Evenepoel kraakt en verliest veel tijd

16:16
"Hij is geen dommerik, hé": Sergeant over duo-aanval van Evenepoel en Vingegaard

"Hij is geen dommerik, hé": Sergeant over duo-aanval van Evenepoel en Vingegaard

14:00
"Onmogelijk": Red Bull-BORA-hansgrohe klaar en duidelijk over Evenepoel

"Onmogelijk": Red Bull-BORA-hansgrohe klaar en duidelijk over Evenepoel

08:30
Klimaatactivist die valpartij veroorzaakte in Ronde van Brugge langer in de cel

Klimaatactivist die valpartij veroorzaakte in Ronde van Brugge langer in de cel

15:00
Heel duidelijke boodschappen over het nadeel van Van der Poel en de afwezigheid van Van Aert Interview

Heel duidelijke boodschappen over het nadeel van Van der Poel en de afwezigheid van Van Aert

13:55
Van der Poel geeft een nieuwe update over zijn hand- en vingerblessure uit Milaan-Sanremo

Van der Poel geeft een nieuwe update over zijn hand- en vingerblessure uit Milaan-Sanremo

13:15
Van Aert of Van der Poel? Lefevere twijfelt niet over zijn keuze

Van Aert of Van der Poel? Lefevere twijfelt niet over zijn keuze

13:30
Parijs-Roubaix blijft ultieme doel: Yves Lampaert geeft dé reden waarom hij kan winnen

Parijs-Roubaix blijft ultieme doel: Yves Lampaert geeft dé reden waarom hij kan winnen

12:30
Van der Poel geen topfavoriet voor E3 Saxo Classic? "Tekenen van zwakte vertoond"

Van der Poel geen topfavoriet voor E3 Saxo Classic? "Tekenen van zwakte vertoond"

12:00
"Geen idee waar dat vandaan kwam": Visma-Lease a Bike valt uit de lucht over Van Aert

"Geen idee waar dat vandaan kwam": Visma-Lease a Bike valt uit de lucht over Van Aert

11:00
Blijft er dan toch iets hangen? Evenepoel waarschuwt Vingegaard

Blijft er dan toch iets hangen? Evenepoel waarschuwt Vingegaard

20:30
Kopecky topfavoriete voor de Ronde? Beyen velt duidelijk oordeel

Kopecky topfavoriete voor de Ronde? Beyen velt duidelijk oordeel

10:00
Al een week niet gekoerst: Lotto-Intermarché schept klaarheid over Arnaud De Lie

Al een week niet gekoerst: Lotto-Intermarché schept klaarheid over Arnaud De Lie

09:00
🎥 Evenepoel laat zich toch weer zien, Britten mogen juichen in Catalonië en Brugge

🎥 Evenepoel laat zich toch weer zien, Britten mogen juichen in Catalonië en Brugge

17:48
"Alarmbellen gingen meteen af": Stuyven onthult gênant moment bij Soudal Quick-Step

"Alarmbellen gingen meteen af": Stuyven onthult gênant moment bij Soudal Quick-Step

08:00
"Heb het hem een of twee keer gezegd": Lefevere ziet Evenepoel foute keuze maken

"Heb het hem een of twee keer gezegd": Lefevere ziet Evenepoel foute keuze maken

07:35
Kostte het hem de zege in Milaan-Sanremo? De Wolf zag Van der Poel in de fout gaan

Kostte het hem de zege in Milaan-Sanremo? De Wolf zag Van der Poel in de fout gaan

07:00
"Realistisch zijn": ploegleider Lodewyck blijft voorzichtig over Evenepoel

"Realistisch zijn": ploegleider Lodewyck blijft voorzichtig over Evenepoel

18:30
Evenepoel onthult schade die hij opliep én is kritisch voor organisatie na zware valpartij

Evenepoel onthult schade die hij opliep én is kritisch voor organisatie na zware valpartij

26/03
Gilbert kritisch voor Van Aert én velt zijn oordeel over Van der Poel na Milaan-Sanremo

Gilbert kritisch voor Van Aert én velt zijn oordeel over Van der Poel na Milaan-Sanremo

21:30
Van Aert slaat E3 Saxo Classic over: organisator laat duidelijk van zich horen

Van Aert slaat E3 Saxo Classic over: organisator laat duidelijk van zich horen

20:00
Ging Evenepoel tactisch in de fout? Visma-Lease a Bike deelt steekje uit

Ging Evenepoel tactisch in de fout? Visma-Lease a Bike deelt steekje uit

26/03
Wonden likken na valpartij: Uijtdebroeks onthult welke schade hij heeft opgelopen

Wonden likken na valpartij: Uijtdebroeks onthult welke schade hij heeft opgelopen

19:00
Evenepoel laat zich een dag na vreemde val in Catalonië horen met bericht dat boekdelen spreekt

Evenepoel laat zich een dag na vreemde val in Catalonië horen met bericht dat boekdelen spreekt

26/03
Kritisch voor nieuwe ploegmaat: Philipsen niet helemaal tevreden na sprintnederlaag

Kritisch voor nieuwe ploegmaat: Philipsen niet helemaal tevreden na sprintnederlaag

17:00
Sterkste blok tegen Van der Poel? Soudal Quick-Step met meerdere kopmannen in de E3

Sterkste blok tegen Van der Poel? Soudal Quick-Step met meerdere kopmannen in de E3

26/03
Opluchting of frustratie bij Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië is een feit

Opluchting of frustratie bij Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië is een feit

26/03

Terugkeer bij Soudal Quick-Step: Tom Boonen zegt wat hij zeker niet wil

Terugkeer bij Soudal Quick-Step: Tom Boonen zegt wat hij zeker niet wil

26/03
Spontane bedenking: Van der Poel prijst concurrenten én ex-ploegmaat

Spontane bedenking: Van der Poel prijst concurrenten én ex-ploegmaat

26/03
Bakelants en Boonen scherp voor keuze Van Aert: "Blijkbaar interesseert het hem niet"

Bakelants en Boonen scherp voor keuze Van Aert: "Blijkbaar interesseert het hem niet"

26/03
Onverwachte transfer Alpecin-Premier Tech ondersteunt plots Van der Poel en onthult hun band

Onverwachte transfer Alpecin-Premier Tech ondersteunt plots Van der Poel en onthult hun band

26/03
Bewondering én schrik in het peloton voor Van der Poel: "Een tovenaar, hij is de beste"

Bewondering én schrik in het peloton voor Van der Poel: "Een tovenaar, hij is de beste"

26/03
Verdeeldheid na valpartij Evenepoel: De Wolf vreest voor enorm grote gevolgen

Verdeeldheid na valpartij Evenepoel: De Wolf vreest voor enorm grote gevolgen

26/03
Mooie emoties: Ruben Van Gucht vraagt Peter Herygers op originele wijze om peter te zijn van zijn dochter

Mooie emoties: Ruben Van Gucht vraagt Peter Herygers op originele wijze om peter te zijn van zijn dochter

26/03
Evenepoel onthult oorzaak van vreemde val én deelt sneertje uit aan Vingegaard

Evenepoel onthult oorzaak van vreemde val én deelt sneertje uit aan Vingegaard

25/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Tom Boonen Jonas Vingegaard Rasmussen Yves Lampaert Patrick Lefevere Jan Bakelants Dirk De Wolf Edward Theuns Oliver Naesen Jasper Stuyven Klaas Lodewyck Amaury Capiot Tadej Pogacar Luka Mezgec Arnaud De Lie Lotte Kopecky Tim Merlier Dries De Bondt

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved