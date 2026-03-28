"Dan heb je zelf niet gekoerst": concurrentie weerlegt twijfels rond Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel schreef gisteren de E3 Saxo Classic voor de derde keer op zijn naam. Al moest het Nederlandse fenomeen diep gaan en had hij ook wat gepoker nodig in de achtervolgende groep. Toch maakte hij opnieuw grote indruk.

Van der Poel begon op zestig kilometer van de finish aan een solo, maar zag die nog bijna mislopen in het absolute slot. Uiteindelijk kon hij toch standhouden en voor de derde keer op een rij zegevieren.

Het had achteraf wel bloed, zweet en tranen gekost, gaf hij toe. Arthur van Dongen, ploegleider van Visma-Lease a Bike, was opnieuw onder de indruk en weerlegt de kritiek bij In de Leiderstrui.

Van der Poel was uitzonderlijk en extreem goed

"Dit was geen zwakte van Van der Poel", klinkt het. "Ik heb het al gehoord, maar dat was het echt niet. Het is debet aan de koerssituatie en het parcours, met zo'n lang stuk over brede wegen terug naar Harelbeke."



"Tegen de wind in. Dat kun je niet vergelijken met de Ronde van Vlaanderen", gaat Van Dongen verder. "Mathieu ging heel vroeg en achter hem zaten er nog veel sterke renners bij elkaar, dus dan weet je wel dat het lastig kan worden in je eentje."

"Wat Van der Poel laat zien, is uitzonderlijk en extreem goed. De mensen die dat niet zo inschatten, hebben zelf niet gekoerst."