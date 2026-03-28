🎥 Evenepoel offert zichzelf op voor Lipowitz, Vingegaard pakt het cadeautje uit

Jonas Vingegaard heeft de puntjes op de i gezet in de Ronde van Catalonië. De Deen won voor de tweede dag op rij, Remco Evenepoel offerde zichzelf op voor ploegmaat Florian Lipowitz.

Voor de tweede dag op rij stond een aankomst bergop op het programma in de Ronde van Catalonië. Jonas Vingegaard was al geïsoleerd op de voorlaatste beklimming, maar niemand viel de leider aan.

Remco Evenepoel zette zich op die voorlaatste beklimming op kop van de groep met de favorieten. Daardoor moest onder meer Cian Uijtdebroeks lossen, hij had even daarvoor aangevallen. Al was dat een maat voor niets.

Ook in de daaropvolgende afdaling zette Evenepoel zich op kop voor Lipowitz. Red Bull-BORA-hansgrohe koos er dus voor om het podium van Lipowitz te beschermen in plaats van Vingegaard aan te vallen.

Remco pulled today for Lipowitz more than Roglic did in the whole last Tour de France LOL. 🎩 #VoltaCatalunya105

De leider in het klassement kon zonder problemen volgen op de slotklim. Op twee kilometer van de streep viel Vingegaard aan, Evenepoel deed geen moeite om te volgen. Lipowitz probeerde, maar moest de Deen ook laten rijden.



Vingegaard won de etappe met tien seconden voorsprong op Martinez en Lipowitz, Evenepoel werd vijfde op 27 seconden. In het klassement staat Vingegaard nog steviger aan de leiding, Evenepoel is vijfde op iets meer dan twee minuten.