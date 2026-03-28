Johan Bruyneel heeft slecht nieuws voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert

Volgende zondag staat de Ronde van Vlaanderen op het programma. Johan Bruyneel ziet slechts één te kloppen man in Vlaanderens Mooiste.

Mathieu van der Poel zegevierde vrijdag in de E3 Saxo Classic en lijkt klaar voor de Ronde. Toch ziet Johan Bruyneel één groot obstakel voor de Nederlander.

"Hij is er klaar voor, maar er is één probleem: Tadej Pogacar. Dat is zijn probleem, en voor de komende koersen", vertelt Bruyneel in de podcast THEMOVE, geciteerd door In de Leiderstrui.

Wint Pogacar alle vijf de monumenten in één seizoen?

"Oké, Tom Pidcock kon hem volgen in Sanremo, maar zonder de crash denk ik dat Pogacar solo zou zijn op de Cipressa en zo naar de finish kon rijden", klinkt het duidelijk. The sky is momenteel the limit voor Pogacar, denkt Bruyneel.

"Het is echt mogelijk dat Pogacar alle vijf de Monumenten in een seizoen wint. Het probleem met Vlaanderen en Roubaix is dat er externe factoren zijn, die moeilijk te vermijden zijn. Maar hij heeft voor hem de moeilijkste te winnen al gewonnen in Milaan-Sanremo. Wat zal hem tegenhouden?"

Pogacar won met Milaan-Sanremo zijn vierde monument. Enkel Parijs-Roubaix ontbreekt nog op zijn erelijst. Voor de Ronde van Vlaanderen moet de concurrentie – waaronder Van der Poel en Wout van Aert – zich alvast geen illusies maken, als we Bruyneel mogen geloven.