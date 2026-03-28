📷 Streep door zijn voorjaar? Tom Pidcock loopt meerdere blessures op bij zware valpartij

Tom Pidcock is niet meer van start gegaan in de zesde etappe van de Ronde van Catalonië na zijn zware valpartij. Vooral de knie van de Brit is stevig geraakt.

In de vijfde etappe van de Ronde van Catalonië werd Tom Pidcock pas 116e op 29'04" van winnaar Jonas Vingegaard, terwijl hij de voorbije weken wel een goede indruk maakte. Pidcock had echter een goede reden.

De Brit was gevallen in een afdaling en in een ravijn terechtgekomen. Via zijn radio kon hij aan zijn ploeg laten weten waar hij lag. Een dag na zijn zware val ging Pidcock niet meer van start, zijn knie was dan ook stevig gezwollen.

"Het zal tijd nodig hebben om te genezen", zegt Pidcock op Instagram. "Gisteren (vrijdag, nvdr.) heb ik mijn knie nochtans niet gevoeld. Ik had na mijn valpartij meer last van mijn pols en bovenlichaam."

Pidcock liep onder meer een kleine stressfracturen in zijn scheenbeen en ligamentschade aan zijn knie op. "Ik voelde me gisteren echt goed en wilde graag strijden op de slotklim, maar het is wat het is. Ik focus me nu op mijn herstel."

Programma Tom Pidcock

Het is nog afwachten of Pidcock aan de start kan komen van de heuvelklassiekers. De Brabantse Pijl (17 april), Amstel Gold Race (19 april), Waalse Pijl (22 april) en Luik-Bastenaken-Luik (26 april) staan allemaal op zijn programma.



