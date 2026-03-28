Van der Poel heeft vervelende boodschap voor organisatie E3 Saxo Classic

Lorenz Lomme
Foto: © photonews

Mathieu van der Poel schitterde opnieuw in de E3 Saxo Classic, maar wat betekent dat voor In Flanders Fields? De Nederlander spreekt er zelf over.

Van der Poel is na zijn zege dé topfavoriet voor In Flanders Fields. Maar hoezeer zal hij hersteld zijn van een zware EX Saxo Classic? Hij wil alvast graag winnen, geeft hij aan in gesprek met WielerFlits.

Slaat hij de E3 Saxo Classic volgend jaar over?

"Heel graag, maar het gaat ook heel moeilijk worden", beseft Van der Poel. "Ik had dit twee jaar geleden ook toen ik hier won; ik was goed op zondag, maar ik miste wat frisheid."

"We zullen zien, hopelijk herstel ik dit jaar wat beter. De E3 is een van de zwaarste koersen en de combinatie met Gent-Wevelgem is heel lastig, maar we hebben Jasper (Philipsen, red.) natuurlijk ook op zondag."

"Misschien moet ik deze race een jaar overslaan als ik echt wil winnen in Wevelgem en vol voor In Flanders Fields gaan, maar we zien wel, je weet het nooit."

Dat zal de organisatie van de E3 Saxo Classic niet graag horen. Van der Poel is al jaren een van de grote namen aan de start en won de koers nu drie keer op een rij. Als hij volgend jaar afzegt, verliest de E3 Saxo Classic een van zijn grote smaakmakers.

Mathieu Van Der Poel

