🎥 Van der Poel houdt twijfelende achtervolgers toch af in razend spannende E3 Saxo Classic

Wie anders dan Mathieu van der Poel? De Nederlander zette voor de keer op rij de E3 Saxo Classic naar zijn hand met een lange solo, al kwam een groep achtervolgers nog heel dicht in het slot.

Er stond maar één echte topfavoriet aan de start van de E3 Saxo Classic en Mathieu van der Poel heeft het ook helemaal waargemaakt. Op de Taaienberg, op 70 km van de streep, reageerde hij op een aanval van Tim van Dijke.

Van der Poel valt van ver aan in E3 Saxo Classic

Van der Poel stoomde meteen door en op 63 km van de streep reed de Nederlander weg op de Boigneberg van een groepje tegenaanvallers, op zoek naar een kopgroep. Maar het duurde wel lang vooraleer Van der Poel hen te pakken kreeg.

🚴🇧🇪 | Ballast overboord! Mathieu van der Poel doet het 'gewoon' zelf in zijn eentje, onderweg naar een hattrick? 💪💪 #cycling



Op 42 kilometer van de streep, op de Paterberg, schudde Van der Poel als laatste Stan Dewulf uit zijn wiel. Dewulf werd opgeraapt door Florian Vermeersch, Jonas Abrahamsen en Per Strand Hagenes, de vier achtervolgers kwamen tot op een halve minuut van Van der Poel.

Vooral Vermeersch deed stevige kopbeurten en het verschil bleef naar beneden gaan. Bij het ingaan van de laatste vijf kilometer had Van der Poel nog een tiental seconden voorsprong, het peloton zat maar een halve minuut verder.



Van der Poel houdt dan toch stand

Net voor de laatste kilometer leek Van der Poel de benen stil te houden, maar dan sloeg de twijfel toe bij de achtervolgers. Niemand wilde het laatste gaatje dichtrijden en Van der Poel reed opnieuw weg.

Van der Poel hield helemaal leeggereden toch stand en pakte zijn derde op rij. Hagenes werd op enkele seconden tweede, Vermeersch pakte de derde plaats. Dewulf viel als vierde net naast het podium.

🚴🇧🇪 | Amai! Wat een spannende finale! Van der Poel wint na een succesvolle solo, maar alleen vanwege onenigheid bij de achtervolgers. Wat een ontknoping! 🙌🐐 #cycling



