Heeft Milaan-Sanremo sporen nagelaten? Van der Poel helder over mentale tik van Pogacar

Mathieu van der Poel moest verrassend lossen op de Poggio in Milaan-Sanremo. Heeft de Nederlander een tikje gekregen van Pogacar voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix?

Zowel Tadej Pogacar als Mathieu van der Poel waren betrokken bij de grote valpartij in Milaan-Sanremo. Ze keerden wel allebei terug en reden ook nog weg uit het peloton op de Cipressa met Tom Pidcock.

Van der Poel kon niet volgen op de Poggio

Tussen de Cipressa en de Poggio werkten Pidcock en Van der Poel mee met Pogacar, ook al zou hen dat achteraf gezien wel zuur opbreken. Van der Poel moest op de Poggio al verrassend lossen.

Van der Poel koos voor zijn eigen tempo in de hoop dat Pogacar en Pidcock nog naar elkaar zouden kijken, maar dat gebeurde niet. Van der Poel werd nog opgeraapt door de achtervolgers en werd uiteindelijk achtste.

Heeft Van der Poel tik gekregen van Van der Poel?

Heeft Pogacar een mentale tik uitgedeeld aan Van der Poel? "Er is niets gebeurd dat ik niet verwacht had. Iedereen weet hoe exceptioneel Tadej Pogacar rondrijdt en dat heeft hij nog eens bewezen", zegt Van der Poel bij Sporza.

Lees ook... Niet akkoord: grote verbazing vanwege beslissing van Van der Poel›

Voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix hoeft het voor Van der Poel dus niets te betekenen. Net als vorig jaar zullen ze in die twee monumenten wellicht opnieuw strijden voor de zege.