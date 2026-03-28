Heeft Milaan-Sanremo sporen nagelaten? Van der Poel helder over mentale tik van Pogacar

Mathieu van der Poel moest verrassend lossen op de Poggio in Milaan-Sanremo. Heeft de Nederlander een tikje gekregen van Pogacar voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix?

Zowel Tadej Pogacar als Mathieu van der Poel waren betrokken bij de grote valpartij in Milaan-Sanremo. Ze keerden wel allebei terug en reden ook nog weg uit het peloton op de Cipressa met Tom Pidcock. 

Van der Poel kon niet volgen op de Poggio

Tussen de Cipressa en de Poggio werkten Pidcock en Van der Poel mee met Pogacar, ook al zou hen dat achteraf gezien wel zuur opbreken. Van der Poel moest op de Poggio al verrassend lossen. 

Van der Poel koos voor zijn eigen tempo in de hoop dat Pogacar en Pidcock nog naar elkaar zouden kijken, maar dat gebeurde niet. Van der Poel werd nog opgeraapt door de achtervolgers en werd uiteindelijk achtste. 

Heeft Van der Poel tik gekregen van Van der Poel?

Heeft Pogacar een mentale tik uitgedeeld aan Van der Poel? "Er is niets gebeurd dat ik niet verwacht had. Iedereen weet hoe exceptioneel Tadej Pogacar rondrijdt en dat heeft hij nog eens bewezen", zegt Van der Poel bij Sporza

Lees ook... Niet akkoord: grote verbazing vanwege beslissing van Van der Poel
Voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix hoeft het voor Van der Poel dus niets te betekenen. Net als vorig jaar zullen ze in die twee monumenten wellicht opnieuw strijden voor de zege. 

Niet akkoord: grote verbazing vanwege beslissing van Van der Poel

Niet akkoord: grote verbazing vanwege beslissing van Van der Poel

08:15
Remco Evenepoel doet zijn opvallende verhaal na rit 5 in de Ronde van Catalonië

Remco Evenepoel doet zijn opvallende verhaal na rit 5 in de Ronde van Catalonië

09:30
Van der Poel windt er totaal geen doekjes om: "Dat had klote geweest"

Van der Poel windt er totaal geen doekjes om: "Dat had klote geweest"

19:45
"Schaam je": Visma-Lease a Bike door het stof na bedenkelijk incident in E3 Saxo Classic

"Schaam je": Visma-Lease a Bike door het stof na bedenkelijk incident in E3 Saxo Classic

09:00
Haalt hij de Ronde van Vlaanderen na stevige valpartij? UAE heeft nieuws over Tadej Pogacar

Haalt hij de Ronde van Vlaanderen na stevige valpartij? UAE heeft nieuws over Tadej Pogacar

19:00
Pidcock ontsnapt aan gigantisch drama: "Ik ben een leven kwijtgeraakt"

Pidcock ontsnapt aan gigantisch drama: "Ik ben een leven kwijtgeraakt"

08:30
Twijfels sloegen toe: Van der Poel doet zijn verhaal na vreemde finale in E3 Saxo Classic

Twijfels sloegen toe: Van der Poel doet zijn verhaal na vreemde finale in E3 Saxo Classic

17:59
🎥 Van der Poel houdt twijfelende achtervolgers toch af in razend spannende E3 Saxo Classic

🎥 Van der Poel houdt twijfelende achtervolgers toch af in razend spannende E3 Saxo Classic

17:41
Van der Poel geeft een nieuwe update over zijn hand- en vingerblessure uit Milaan-Sanremo

Van der Poel geeft een nieuwe update over zijn hand- en vingerblessure uit Milaan-Sanremo

13:15
Grotere rol dan verwacht bij Soudal Quick-Step? Bakelants weet meer over Boonen

Grotere rol dan verwacht bij Soudal Quick-Step? Bakelants weet meer over Boonen

21:30
Tiesj Benoot komt met hoopgevende update over zijn revalidatie

Tiesj Benoot komt met hoopgevende update over zijn revalidatie

20:30
Van der Poel geen topfavoriet voor E3 Saxo Classic? "Tekenen van zwakte vertoond"

Van der Poel geen topfavoriet voor E3 Saxo Classic? "Tekenen van zwakte vertoond"

12:00
Duidelijke topfavoriet voor Parijs-Roubaix? "Hij kan iedereen verslaan"

Duidelijke topfavoriet voor Parijs-Roubaix? "Hij kan iedereen verslaan"

20:00
Ongeloof compleet omdat tegenstanders Van der Poel het helemaal laten liggen: ze mogen het zelf uitleggen

Ongeloof compleet omdat tegenstanders Van der Poel het helemaal laten liggen: ze mogen het zelf uitleggen

18:45
Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen

Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen

17:00
1
Van Aert of Van der Poel? Lefevere twijfelt niet over zijn keuze

Van Aert of Van der Poel? Lefevere twijfelt niet over zijn keuze

13:30
🎥 Vingegaard heer en meester in Catalonië, Evenepoel kraakt en verliest veel tijd

🎥 Vingegaard heer en meester in Catalonië, Evenepoel kraakt en verliest veel tijd

16:16
"Waarom snapt hij dat niet?": Evenepoel opnieuw stevig op de korrel genomen

"Waarom snapt hij dat niet?": Evenepoel opnieuw stevig op de korrel genomen

16:00
Heel duidelijke boodschappen over het nadeel van Van der Poel en de afwezigheid van Van Aert Interview

Heel duidelijke boodschappen over het nadeel van Van der Poel en de afwezigheid van Van Aert

13:55
Klimaatactivist die valpartij veroorzaakte in Ronde van Brugge langer in de cel

Klimaatactivist die valpartij veroorzaakte in Ronde van Brugge langer in de cel

15:00
"Hij is geen dommerik, hé": Sergeant over duo-aanval van Evenepoel en Vingegaard

"Hij is geen dommerik, hé": Sergeant over duo-aanval van Evenepoel en Vingegaard

14:00
Plots gunstige voortekenen: Evenepoel vol vertrouwen voor klimexamen in Catalonië

Plots gunstige voortekenen: Evenepoel vol vertrouwen voor klimexamen in Catalonië

13:00
Parijs-Roubaix blijft ultieme doel: Yves Lampaert geeft dé reden waarom hij kan winnen

Parijs-Roubaix blijft ultieme doel: Yves Lampaert geeft dé reden waarom hij kan winnen

12:30
Kostte het hem de zege in Milaan-Sanremo? De Wolf zag Van der Poel in de fout gaan

Kostte het hem de zege in Milaan-Sanremo? De Wolf zag Van der Poel in de fout gaan

27/03
"Geen idee waar dat vandaan kwam": Visma-Lease a Bike valt uit de lucht over Van Aert

"Geen idee waar dat vandaan kwam": Visma-Lease a Bike valt uit de lucht over Van Aert

11:00
Kopecky topfavoriete voor de Ronde? Beyen velt duidelijk oordeel

Kopecky topfavoriete voor de Ronde? Beyen velt duidelijk oordeel

10:00
Al een week niet gekoerst: Lotto-Intermarché schept klaarheid over Arnaud De Lie

Al een week niet gekoerst: Lotto-Intermarché schept klaarheid over Arnaud De Lie

27/03
"Onmogelijk": Red Bull-BORA-hansgrohe klaar en duidelijk over Evenepoel

"Onmogelijk": Red Bull-BORA-hansgrohe klaar en duidelijk over Evenepoel

27/03
"Alarmbellen gingen meteen af": Stuyven onthult gênant moment bij Soudal Quick-Step

"Alarmbellen gingen meteen af": Stuyven onthult gênant moment bij Soudal Quick-Step

27/03
"Heb het hem een of twee keer gezegd": Lefevere ziet Evenepoel foute keuze maken

"Heb het hem een of twee keer gezegd": Lefevere ziet Evenepoel foute keuze maken

27/03
Gilbert kritisch voor Van Aert én velt zijn oordeel over Van der Poel na Milaan-Sanremo

Gilbert kritisch voor Van Aert én velt zijn oordeel over Van der Poel na Milaan-Sanremo

26/03
Spontane bedenking: Van der Poel prijst concurrenten én ex-ploegmaat

Spontane bedenking: Van der Poel prijst concurrenten én ex-ploegmaat

26/03
Blijft er dan toch iets hangen? Evenepoel waarschuwt Vingegaard

Blijft er dan toch iets hangen? Evenepoel waarschuwt Vingegaard

26/03
Van Aert slaat E3 Saxo Classic over: organisator laat duidelijk van zich horen

Van Aert slaat E3 Saxo Classic over: organisator laat duidelijk van zich horen

26/03
Wonden likken na valpartij: Uijtdebroeks onthult welke schade hij heeft opgelopen

Wonden likken na valpartij: Uijtdebroeks onthult welke schade hij heeft opgelopen

26/03
"Realistisch zijn": ploegleider Lodewyck blijft voorzichtig over Evenepoel

"Realistisch zijn": ploegleider Lodewyck blijft voorzichtig over Evenepoel

26/03

