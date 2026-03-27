Plots gunstige voortekenen: Evenepoel vol vertrouwen voor klimexamen in Catalonië

Twee dagen na zijn zware valpartij wacht Remco Evenepoel een zware bergrit in de Ronde van Catalonië. Al is de slotklim voor de tweede dag op rij ingekort.

De tweede dag na een zware valpartij is meestal de moeilijkste. En net nu staat de zwaarste etappe in de Ronde van Catalonië op het programma. Remco Evenepoel is er alvast helemaal klaar voor.

"Ik voel me normaal. Ik heb een goede nacht gehad en heb niets speciaals gevoeld", zei hij voor de vijfde etappe bij Sporza. De wind kan daarin een stevige factor spelen, het waait nog altijd hard in Catalonië.

Wat kan Evenepoel in de koninginnenrit in Catalonië?

Bij Evenepoel zullen vooral de benen moeten spreken in een etappe met zo'n 4.500 hoogtemeters. Iets minder dan voorzien, want de slotklim werd opnieuw ingekort. In de vierde etappe werd die helemaal geschrapt, nu gaat het om de laatste 2,2 kilometer.

Al denkt Evenepoel niet dat het heel veel verschil zal maken. "Uiteindelijk blijft het 16 kilometer klimmen. Het zal lang genoeg zijn om te koersen." Maar grote verschillen verwacht Evenepoel echter niet.

"De wind staat vooral tegen op de slotklim, dus dat kan wel voor opstopping zorgen." In het klassement heeft Evenepoel tien seconden voorsprong op Vingegaard, staat hij na de koninginnenrit nog altijd voor de Deen?