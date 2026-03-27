Haalt hij de Ronde van Vlaanderen na stevige valpartij? UAE heeft nieuws over Tadej Pogacar

Tadej Pogacar kwam in Milaan-Sanremo stevig ten val. Kan de wereldkampioen volgende zondag aan de start staan van de Ronde van Vlaanderen?

Het was een stevige valpartij van Tadej Pogacar in Milaan-Sanremo, maar de wereldkampioen sprong snel weer op zijn fiets. Hij knalde op de Poggio het hele peloton voorbij en kwam toch nog winnend over de streep.

Die valpartij in Milaan-Sanremo was echter stevig en zou dan ook gevolgen kunnen hebben voor de aankomende koersen. Bij UAE Team Emirates-XRG benadrukken ze echter dat Pogacar geen grote blessures heeft overgehouden aan zijn valpartij.

"Het was een 'klassieke' valpartij, om het zo maar te zeggen, dus gelukkig was er niets ernstigs en is hij hersteld. Hij zal in topvorm zijn voor de Ronde van Vlaanderen", zegt ploegleider Marco Marcato bij Domestique.

Tussen Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen komt Pogacar wel niet meer in actie, de wereldkampioen laat dus onder meer de E3 Saxo Classic links liggen en stoomt zich met trainingen klaar.

Wordt Pogacar recordhouder in de Ronde van Vlaanderen?



De Ronde van Vlaanderen kan Pogacar na 2023 en 2025 dit jaar al voor een derde keer winnen. Daarmee zou de Sloveen samen met onder meer Boonen, Cancellara en Van der Poel recordhouder worden.