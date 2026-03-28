Remco Evenepoel schat kansen in voor rit 6 in de Ronde van Catalonië

Remco Evenepoel verloor gisteren tijd op Jonas Vingegaard in de Ronde van Catalonië, maar wat is er mogelijk in etappe 6? Onze landgenoot spreekt er zelf over.

Evenepoel verloor gisteren 1:38 op Vingegaard, die de puntjes op de i zette. De Deen wil dat ongetwijfeld ook vandaag doen in een rit met het nodige klimwerk.

Het peloton krijgt meer dan 4.000 hoogtemeters voor de wielen geschoven. Onderweg liggen de Coll de Pradell (buiten categorie), de Collada de Sant Isidre en de slotklim naar Queralt (beide eerste categorie).

Evenepoel ziet kansen

Het belooft dus opnieuw een lastige dag te worden. "Dit is een totaal andere etappe, met kortere klimmetjes", vertelt Remco Evenepoel erover bij Sporza.

"Het is ongeveer hetzelfde parcours als in 2024, toen Pogacar gewonnen heeft. Het lag toen helemaal uit elkaar. Het zal dus een beetje een mini-klassieker worden met veel aanvallen, dus daar liggen wel kansen", denkt onze landgenoot.

Het is ook afwachten hoe ze vandaag het ploegenspel zullen spelen bij Red Bull. Met Evenepoel en Florian Lipowitz heeft de Duitse formatie twee kopmannen in de top zes.