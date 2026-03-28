Karl Vannieuwkerke en José de Cauwer stellen zich vragen bij Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel was gisteren opnieuw de sterkste in de E3 Saxo Classic. Maar de Nederlander won met minder overmacht dan we van hem gewoon zijn. Dat viel ook Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer op.

Van der Poel had aan de aankomst een kleine voorsprong op een achtervolgende groep. Die groep leek hem in het slot nog bij te halen, maar gooide zijn eigen ruiten in door te pokeren. Karl Vannieuwkerke zag bij Sporza niet de allerbeste versie van Van der Poel.

Geen superman

"Als hij superman is, dan wint hij met een halve minuut of een minuut voorsprong. Ik had vorige week hetzelfde gevoel", klinkt het. "Anders rijden Pidcock en Pogacar hem er niet af op de Poggio. Volgens mij heeft hij meer last van de val dan anderen."

"Dat zijn volgens mij die paar procentjes die hij nodig heeft voor de Ronde van Vlaanderen." Co-commentator José De Cauwer pikt daarop in en zag MVDP ook onnodig woekeren met zijn krachten.

"Mathieu moest vandaag vechten om te winnen. Dan zou je inderdaad geneigd zijn om te zeggen dat het iets minder is. Maar dan denk je: het is Van der Poel, die is niet minder. Hoe je je ook voelt, ik snap niet waarom hij zo vroeg begint. Ik vind dat dit onnodige inspanningen en risico's zijn."

Van der Poel verschijnt zondag normaal gezien aan de start van In Flanders Fields. Al denken Vannieuwkerke en De Cauwer dat de Nederlander misschien weleens zou kunnen passen voor zondag. Morgen zullen we meer weten.