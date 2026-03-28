Ploegmaat Lipowitz kan het niet afmaken en biedt excuses aan bij Evenepoel

Remco Evenepoel offerde zich in de voorlaatste etappe van de Ronde van Catalonië op voor ploegmaat Florian Lipowitz. De Duitser kan zijn werk wel niet afmaken en excuseerde zich dan ook bij de olympische kampioen.

Evenepoel reed lang op kop voor Lipowitz

Zo'n 25 kilometer sleurde Remco Evenepoel op kop voor Florian Lipowitz. Hij dunde de groep met de favorieten dan ook stevig uit, onder meer Skjelmose, Gall en Uijtdebroeks moesten de rol lossen. 

Op de slotklim bleef Evenepoel tempo maken voor Lipowitz, Vingegaard sprong op twee kilometer van de streep weg en pakte de ritzege. Lipowitz werd derde op tien seconden, Evenepoel werd vijfde op 27 seconden. 

Lipowitz bedankt Evenepoel, maar kan het niet afmaken

"Evenepoel heeft geweldig werk gedaan, ik weet echt niet wat ik moet zeggen", zei Lipowitz bij Cycling Pro Net. "In de laatste afdaling hadden we een groot gat op Skjelmose en Gall, Evenepoel deed uitstekend kopwerk voor mij."

"Het is jammer dat ik Vingegaard niet kon volgen. Remco had ook de benen om te winnen, dat vind ik ergens wel spijtig voor hem", leek Lipowitz zich dan ook te excuseren bij de olympische kampioen. 

Lees ook... 🎥 Evenepoel offert zichzelf op voor Lipowitz, Vingegaard pakt het cadeautje uit
"Het gat met Vingegaard was niet heel groot, maar voor het klassement hebben we wel een goede zaak gedaan." Lipowitz is derde in het klassement, op anderhalve minuut van Vingegaard. 

🎥 Evenepoel offert zichzelf op voor Lipowitz, Vingegaard pakt het cadeautje uit

Remco Evenepoel schat kansen in voor rit 6 in de Ronde van Catalonië

Lefevere velt verrassend oordeel over Evenepoel na veel tijdverlies op Vingegaard

Remco Evenepoel doet zijn opvallende verhaal na rit 5 in de Ronde van Catalonië

Was E3 te zwaar? Alpecin-Premier Tech heeft knoop doorgehakt over Van der Poel

Van Aert moet kopmanschap met twee ploegmaats delen tijdens In Flanders Fields

Na sterke rentree weer een domper: Pedersen moet passen voor In Flanders Fields

"Achterlijk": Tom Boonen houdt zich niet in na rentree in de koers

'Arnaud De Lie grof wild: ook deze ploeg mengt zich nu in de strijd'

Karl Vannieuwkerke en José de Cauwer stellen zich vragen bij Mathieu van der Poel

"Hij is geen dommerik, hé": Sergeant over duo-aanval van Evenepoel en Vingegaard

Johan Bruyneel heeft slecht nieuws voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert

Van der Poel heeft vervelende boodschap voor organisatie E3 Saxo Classic

"Dan heb je zelf niet gekoerst": concurrentie weerlegt twijfels rond Mathieu van der Poel

In Flanders Fields: Visma-Lease a Bike hint op tactiek met Wout van Aert

"Schaam je": Visma-Lease a Bike door het stof na bedenkelijk incident in E3 Saxo Classic

Niet akkoord: grote verbazing vanwege beslissing van Van der Poel

Pidcock ontsnapt aan gigantisch drama: "Ik ben een leven kwijtgeraakt"

Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen

Heeft Milaan-Sanremo sporen nagelaten? Van der Poel helder over mentale tik van Pogacar

🎥 Vingegaard heer en meester in Catalonië, Evenepoel kraakt en verliest veel tijd

"Waarom snapt hij dat niet?": Evenepoel opnieuw stevig op de korrel genomen

Grotere rol dan verwacht bij Soudal Quick-Step? Bakelants weet meer over Boonen

Plots gunstige voortekenen: Evenepoel vol vertrouwen voor klimexamen in Catalonië

Tiesj Benoot komt met hoopgevende update over zijn revalidatie

Van der Poel windt er totaal geen doekjes om: "Dat had klote geweest"

Duidelijke topfavoriet voor Parijs-Roubaix? "Hij kan iedereen verslaan"

Ongeloof compleet omdat tegenstanders Van der Poel het helemaal laten liggen: ze mogen het zelf uitleggen

Haalt hij de Ronde van Vlaanderen na stevige valpartij? UAE heeft nieuws over Tadej Pogacar

Twijfels sloegen toe: Van der Poel doet zijn verhaal na vreemde finale in E3 Saxo Classic

🎥 Van der Poel houdt twijfelende achtervolgers toch af in razend spannende E3 Saxo Classic

"Onmogelijk": Red Bull-BORA-hansgrohe klaar en duidelijk over Evenepoel

Klimaatactivist die valpartij veroorzaakte in Ronde van Brugge langer in de cel

Heel duidelijke boodschappen over het nadeel van Van der Poel en de afwezigheid van Van Aert Interview

Van der Poel geeft een nieuwe update over zijn hand- en vingerblessure uit Milaan-Sanremo

Van Aert of Van der Poel? Lefevere twijfelt niet over zijn keuze

