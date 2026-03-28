Ploegmaat Lipowitz kan het niet afmaken en biedt excuses aan bij Evenepoel

Remco Evenepoel offerde zich in de voorlaatste etappe van de Ronde van Catalonië op voor ploegmaat Florian Lipowitz. De Duitser kan zijn werk wel niet afmaken en excuseerde zich dan ook bij de olympische kampioen.

Evenepoel reed lang op kop voor Lipowitz

Zo'n 25 kilometer sleurde Remco Evenepoel op kop voor Florian Lipowitz. Hij dunde de groep met de favorieten dan ook stevig uit, onder meer Skjelmose, Gall en Uijtdebroeks moesten de rol lossen.

Op de slotklim bleef Evenepoel tempo maken voor Lipowitz, Vingegaard sprong op twee kilometer van de streep weg en pakte de ritzege. Lipowitz werd derde op tien seconden, Evenepoel werd vijfde op 27 seconden.

Lipowitz bedankt Evenepoel, maar kan het niet afmaken

"Evenepoel heeft geweldig werk gedaan, ik weet echt niet wat ik moet zeggen", zei Lipowitz bij Cycling Pro Net. "In de laatste afdaling hadden we een groot gat op Skjelmose en Gall, Evenepoel deed uitstekend kopwerk voor mij."

"Het is jammer dat ik Vingegaard niet kon volgen. Remco had ook de benen om te winnen, dat vind ik ergens wel spijtig voor hem", leek Lipowitz zich dan ook te excuseren bij de olympische kampioen.

"Het gat met Vingegaard was niet heel groot, maar voor het klassement hebben we wel een goede zaak gedaan." Lipowitz is derde in het klassement, op anderhalve minuut van Vingegaard.