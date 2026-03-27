"Hij is geen dommerik, hé": Sergeant over duo-aanval van Evenepoel en Vingegaard

Remco Evenepoel ging in Catalonië op pad met Jonas Vingegaard, maar de Deen weigerde over te nemen. Marc Sergeant begreep echter volkomen waarom de Deen dat niet deed.

Een aanval van dertig kilometer eindigde voor Remco Evenepoel met een stevige valpartij. Jonas Vingegaard hing de hele tijd als een zandzak aan zijn wiel, want de Deen weigerde over te nemen en mee te werken met Evenepoel.

Dat Vingegaard in het wiel bleef, begrijpt Marc Sergeant ook. "Neemt hij wel over, dan wordt hij even later misschien uit het wiel gereden", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Vingegaard had zichzelf zo kunnen opblazen.

"Vingegaard is geen dommerik, hè", stelt Sergeant. Op het vlakke kan de Deen niet de power ontwikkelen die Evenepoel wat Evenepoel wel kan. En dus hield de Deen zich ook gedeisd.

Waarom viel Evenepoel aan?

De vraag is dan nog waarom Evenepoel op 30 kilometer van de streep moest aanvallen terwijl hij en Vingegaard omringd waren met ploegmaats en Almeida al hadden kunnen uitschakelen in het klassement.

"Omdat het Remco is, omdat hij wil laten zien dat hij goed is", stelt Sergeant. Evenepoel wilde tijd nemen op zijn concurrenten waar die dat niet hadden verwacht. En Sergeant vindt die manier van koersen top.