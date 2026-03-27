Tiesj Benoot komt met hoopgevende update over zijn revalidatie

Net als Wout van Aert stond ook Tiesj Benoot niet aan de start in de E3 Saxo Classic. Hij is aan het revalideren van een hernia, maar zit weer op de fiets.

Wout van Aert koos er bewust voor om voor het eerst sinds 2019 niet aan de start te staan van de E3 Saxo Classic, Tiesj Benoot moest dan weer noodgedwongen forfait geven na tien deelnames op rij.

Benoot werd op 17 februari geopereerd aan een hernia. "Ik had natuurlijk graag aan de start willen staan, maar de ontgoocheling om het voorjaar te moeten missen heb ik al een tijdje geleden kunnen doorspoelen", zei hij bij VTM.

Benoot voelt zich stilaan weer sportman na hernia

"Het gaat beter en beter. Ik kan opnieuw korte ritjes op de fiets doen sinds anderhalve week. Vooral nog binnen, maar soms ook buiten op de mountainbike. Het zijn stevige rehab sessies, dus ik ben wel druk bezig."

"Ik begin me weer stilaan sportman te voelen, dus dat is wel een leuk gevoel", besloot Benoot nog. De terugkeer in het peloton van Benoot moet echter nog niet meteen verwacht worden, dat zal nog een tijdje duren.



Benoot zou mikken op een terugkeer in de Tour, al wil hij zich daarop niet fixeren. Het WK in het Canadese Montréal eind september wil Benoot niet missen, waar Wout van Aert en Remco Evenepoel opnieuw de Belgische kopmannen zullen zijn.