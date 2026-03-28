Revanche voor Milaan-Sanremo? Roodhooft spreekt klare taal én zag Van der Poel ook fout maken

Mathieu van der Poel hield toch stand in de E3 Saxo Classic na zijn lange solo. Philip Roodhooft zag Van der Poel wel in de fout gaan door zijn ploegmaat Edward Planckaert niet langer te gebruiken.

Op 70 kilometer van de streep al aangevallen uit het peloton en op 42 kilometer van het einde begonnen aan een solo. Mathieu van der Poel maakte het zichzelf niet gemakkelijk in de E3 Saxo Classic.

Had Van der Poel ploegmaats langer moeten gebruiken?

Ook bij Alpecin-Premier Tech zagen ze dat Van der Poel het slimmer had kunnen aanpakken. Algemeen manager Philip Roodhooft vond dat Van der Poel te snel in zijn eentje op zoek was gegaan naar de vroege vlucht.

"Hij had dat groepje, met ploegmaat Edward Planckaert, veel langer kunnen gebruiken", zegt Roodhooft bij Het Nieuwsblad. Maar op de Boigneberg, op 63 kilometer van de steep, liet Van der Poel al Planckaert achter.

Revanche voor Milaan-Sanremo?

Dat Van der Poel uitpakte met een straf nummer, had volgens Roodhooft niet te maken met revanche na Milaan-Sanremo. Al had het Italiaanse monument wel voor enige frustratie gezorgd.

"Ik zeg niet dat hij met revanchegevoelens rondreed, daarvoor is het jaar al te goed geweest. Maar deze prestatie zal hem deugd gedaan hebben en, indien nog nodig, extra vertrouwen gegeven hebben. Al denk ik niet dat het nodig was", stelde Roodhooft nog.