Evenepoel verklaart waarom hij zich opofferde voor Lipowitz, maar moet ook iets toegeven

Luxeknecht voor een ploegmaat, het is een rol die Remco Evenepoel nog niet vaak heeft opgenomen. De olympische kampioen kwam nadien met uitleg over zijn opvallende rol.

Remco Evenepoel offerde zich in de voorlaatste etappe van de Ronde van Catalonië op voor zijn ploegmaat Florian Lipowitz. De Duitser stond iets hoger in het klassement na de etappe van vrijdag.

Waarom offerde Evenepoel zich op voor Lipowitz

Op de voorlaatste beklimming zette Evenepoel zich op kop voor Lipowitz. "Het was een ingeving van het moment", zei Evenepoel achteraf bij HLN. Al was het eigenlijk de bedoeling om aan te vallen.

Halverwege de beklimming voelde Evenepoel echter dat hij geen superbenen had. "Ik kon wel hard rijden, maar ik had niet het gevoel dat ik over mijn limiet kon gaan." En dus reed hij in dienst van Lipowitz.

En ook zijn zware valpartij van enkele dagen geleden speelde Evenepoel ook nog parten. "Na mijn val heb ik een paar moeilijke dagen gehad. De impact was namelijk iets groter dan gehoopt", moest Evenepoel toegeven.

Evenepoel wil voor winst gaan in laatste etappe

Zondag staat de slotrit in Catalonië op het programma. Evenepoel hoopt nog eens voor de ritzege te kunnen gaan, hij staat ook op meer dan twee minuten van Vingegaard en heeft dus wel wat speelruimte.