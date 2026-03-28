Evenepoel verklaart waarom hij zich opofferde voor Lipowitz, maar moet ook iets toegeven

Evenepoel verklaart waarom hij zich opofferde voor Lipowitz, maar moet ook iets toegeven
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Luxeknecht voor een ploegmaat, het is een rol die Remco Evenepoel nog niet vaak heeft opgenomen. De olympische kampioen kwam nadien met uitleg over zijn opvallende rol.

Remco Evenepoel offerde zich in de voorlaatste etappe van de Ronde van Catalonië op voor zijn ploegmaat Florian Lipowitz. De Duitser stond iets hoger in het klassement na de etappe van vrijdag. 

Waarom offerde Evenepoel zich op voor Lipowitz

Op de voorlaatste beklimming zette Evenepoel zich op kop voor Lipowitz.  "Het was een ingeving van het moment", zei Evenepoel achteraf bij HLNAl was het eigenlijk de bedoeling om aan te vallen. 

Halverwege de beklimming voelde Evenepoel echter dat hij geen superbenen had. "Ik kon wel hard rijden, maar ik had niet het gevoel dat ik over mijn limiet kon gaan." En dus reed hij in dienst van Lipowitz. 

En ook zijn zware valpartij van enkele dagen geleden speelde Evenepoel ook nog parten. "Na mijn val heb ik een paar moeilijke dagen gehad. De impact was namelijk iets groter dan gehoopt", moest Evenepoel toegeven. 

Evenepoel wil voor winst gaan in laatste etappe

Zondag staat de slotrit in Catalonië op het programma. Evenepoel hoopt nog eens voor de ritzege te kunnen gaan, hij staat ook op meer dan twee minuten van Vingegaard en heeft dus wel wat speelruimte. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Jonas Vingegaard Rasmussen Patrick Lefevere Tadej Pogacar Tom Boonen Arnaud De Lie Thomas Pidcock Mads Pedersen Philippe Gilbert Tiesj Benoot Jan Bakelants Jasper Stuyven Stan Dewulf Florian Vermeersch Tim Van Dijke Lotte Kopecky Yves Lampaert Axel Zingle

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved