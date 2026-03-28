Na zijn sterke rentree : Mads Pedersen moet nieuwe domper incasseren

Titelverdediger Mads Pedersen staat zondag niet aan de start van In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem. De Deen is al enkele dagen ziek.

Vrijdag sprintte Mads Pedersen nog naar de negende plaats in de E3 Saxo Classic, maar zondag staat de titelverdediger dus niet aan de start van In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem. Dat kondigde Pedersen zelf aan.

"Hoi iedereen, ik heb slecht nieuws over de wedstrijd van zondag", begint hij. "Ik zal niet starten door ziekte. De afgelopen dagen was ik verkouden. Vrijdag had dat ook zeker invloed in de E3 Saxo Classic."

Ziekte houdt Pedersen uit In Flanders Fields

"De medische staf heeft voor me besloten om me uit In Flanders Fields te houden om me te focussen op de aankomende week." Pedersen wil helemaal fit zijn voor de Ronde van Vlaanderen.

"Dit heeft niks te maken met mijn pols", maakte Pedersen ook nog duidelijk. "Dat herstel verloopt prima, beter dan verwacht zelfs. Natuurlijk zijn mijn armspieren wat stijf door een gebrek aan beweging de afgelopen weken, maar het is niks zorgelijk."

Lidl-Trek zet volop in op Milan



Door de afwezigheid van Pedersen, die Gent-Wevelgem won in 2020, 2024 en 2025, zal Lidl-Trek volop inzetten op Jonathan Milan. De Italiaan sprintte vorig jaar naar de derde plaats in Wevelgem.