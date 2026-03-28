Pidcock ontsnapt aan gigantisch drama: "Ik ben een leven kwijtgeraakt"

Lorenz Lomme
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tom Pidcock speelde gisteren geen rol van betekenis in de Ronde van Catalonië. De alleskunner verloor veel tijd op winnaar Jonas Vingegaard en daar was een goede reden voor.

Pidcock was naar Catalonië afgezakt met klassementsambities, maar mag die na gisteren opbergen. Hij kwam namelijk binnen op net geen halfuur van ritwinnaar Jonas Vingegaard.

Maar daar was een goede reden voor, onthulde Pidcock zelf na de koers. De Brit maakte op zo'n 30 kilometer van de streep namelijk een fout in de afdaling, waardoor hij het ravijn indook.

Pidcock schatte een bocht verkeerd in

"Ik was aan het drinken in de afdaling en schatte een bocht verkeerd in", wordt hij geciteerd door Sporza. "Daardoor belandde ik in het ravijn. Het was zoals een van die horrorcrashes die je ziet, maar gelukkig ben ik oké."

"Ik had het geluk dat ik kon spreken via de radio, want ik lag ver van de weg en niemand wist waar ik was. Ik ben blij dat ik alsnog de rit kon uitrijden."

"Today I lost a life for sure", klonk het bij Pidcock zelf in een Instagram Story. Hij is door het bewuste incident weggezakt naar de 74ste plaats in het klassement, op 29:03 van Vingegaard.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Volta a Catalunya
Thomas Pidcock

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Jonas Vingegaard Rasmussen Tom Boonen Jan Bakelants Tadej Pogacar Jasper Stuyven Dirk De Wolf Patrick Lefevere Greg Van Avermaet Gianni Vermeersch Tibor Del Grosso Marc Reef Brian Holm Soerensen Amaury Capiot Jasper Philipsen Mads Pedersen Luka Mezgec Cian Uijtdebroeks

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved