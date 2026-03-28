Pidcock ontsnapt aan gigantisch drama: "Ik ben een leven kwijtgeraakt"

Tom Pidcock speelde gisteren geen rol van betekenis in de Ronde van Catalonië. De alleskunner verloor veel tijd op winnaar Jonas Vingegaard en daar was een goede reden voor.

Pidcock was naar Catalonië afgezakt met klassementsambities, maar mag die na gisteren opbergen. Hij kwam namelijk binnen op net geen halfuur van ritwinnaar Jonas Vingegaard.



Maar daar was een goede reden voor, onthulde Pidcock zelf na de koers. De Brit maakte op zo'n 30 kilometer van de streep namelijk een fout in de afdaling, waardoor hij het ravijn indook.

Pidcock schatte een bocht verkeerd in

"Ik was aan het drinken in de afdaling en schatte een bocht verkeerd in", wordt hij geciteerd door Sporza. "Daardoor belandde ik in het ravijn. Het was zoals een van die horrorcrashes die je ziet, maar gelukkig ben ik oké."

"Ik had het geluk dat ik kon spreken via de radio, want ik lag ver van de weg en niemand wist waar ik was. Ik ben blij dat ik alsnog de rit kon uitrijden."

"Today I lost a life for sure", klonk het bij Pidcock zelf in een Instagram Story. Hij is door het bewuste incident weggezakt naar de 74ste plaats in het klassement, op 29:03 van Vingegaard.