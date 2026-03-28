Niet akkoord: grote verbazing vanwege beslissing van Van der Poel

Er is vanuit het peloton verbazing geuit vanwege een beslissing van Mathieu van der Poel. Die ging er op de Boigneberg alweer alleen vandoor. Dat had Tim van Dijke, die pas op de Taaienberg had aangevallen, niet verwacht.

Op de altijd cruciale Taaienberg trok Van Dijke alle registers open. Het was Van der Poel die achter Van Dijke aan moest gaan en niet omgekeerd. "Ja, dat klopt. Dat was bizar, want hij is veruit de allerbeste." Toen Van Dijke op kop kwam te zitten in de groep der favorieten, aarzelde hij niet. "Ik dacht: ik trek vol naar voren tot op de top."

Daarna nam Van der Poel over, maar Van Dijke stak zich absoluut niet weg. "We hadden meteen een gat. Ik besloot om hard mee te rijden. Dat heb ik een beetje moeten bekopen op de Boigneberg, denk ik. Helaas ging hij weer vol aan op de Boigneberg. Hij kan gewoon meerdere keren achter elkaar aanzetten en ik niet", stelt Van Dijke vast.

Van Dijke dacht dat vluchters wél zouden meerijden

De renner van Red Bull dacht wel het zijne van de koerstactiek van Van der Poel. "Ik was sowieso verbaasd dat hij op de Boigneberg weer ging. Ik had ook vol meegereden en anderen uit dat groepje ook, denk ik." Van der Poel daarentegen had een totaal andere indruk: vandaar ook de aanval van de man van Alpecin-Premier Tech.

Van der Poel gaf aan dat de renners uit dat groepje die geanticipeerd hadden volgens hem niet het hem wilden samenwerken. Van der Poel werd in geen tijd de kop van de koers, maar zag de eerste achtervolgers nog wel heel dicht komen. "Het was gewoon nog heel erg zwaar. Daarom was ik ook verbaasd dat hij van zo ver ging."

Van der Poel wint en heeft dus gelijk

Van Dijke benadrukt dat het parcours nog een heel lastige finale omvatte. "Maar ja, je weet hoe ie is, hè", zegt hij over Van der Poel. Die heeft het toch maar weer mooi geflikt. Van Dijke aanvaardt ook dat het uiteindelijk dan toch de juiste tactiek was. "De winnaar heeft altijd gelijk."