Van Aert moet kopmanschap met twee ploegmaats delen tijdens In Flanders Fields

Visma-Lease a Bike kan zondag opnieuw rekenen op Wout van Aert. Hij moet het kopmanschap wel delen met twee ploegmaats.

Van Aert aan de start van In Flanders Fields

Vrijdag stond Wout van Aert niet aan de start in de E3 Saxo Classic, zondag komt hij wel aan de start van In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem. Die koers, toen nog Gent-Wevelgem, won Van Aert in 2021 al eens.

In 2023 had Van Aert nog eens kunnen winnen, maar toen schonk hij de zege weg aan zijn ploegmaat Christophe Laporte. Sindsdien stond Van Aert niet meer aan de start, dit jaar past de koers weer in zijn schema.

Van Aert moet kopmanschap delen met Laporte en Brennan

"We hebben een sterke ploeg met renners die kunnen meestrijden om de overwinning", blikt ploegleider Maarten Wynants vooruit op de website van Visma-Lease a Bike. "Met Wout en Christophe hebben we twee voormalige winnaars die kunnen rekenen op hun ervaring."

Bij Visma-Lease a Bike rekenen ze echter niet alleen op Van Aert en Laporte, maar ook op Matthew Brennan. De Brit moest ziek passen voor Milaan-Sanremo, maar in ondertussen hersteld en staat ook met ambities aan de start.

"Met Brennan hebben we een troef in huis als het op een sprint uitdraait We kunnen meerdere scenario’s uitspelen en dat geeft vertrouwen. Middelkerke-Wevelgem is een onvoorspelbare wedstrijd, en dat maakt het extra mooi. We zijn gemotiveerd om mee te strijden om de overwinning."



