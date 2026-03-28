'Arnaud De Lie grof wild: ook deze ploeg mengt zich nu in de strijd'

Arnaud De Lie (24) rijdt voorlopig nog rond voor Lotto-Intermarché, maar hij kan op interesse van andere ploegen rekenen. Deze ploeg zou meestrijden om zijn handtekening.

We schreven eerder al over de interesse van Red Bull-BORA-hansgrohe voor onze jonge landgenoot. Het was Het Laatste Nieuws dat toen met dat nieuws kwam en nu schrijft dat beide partijen ondertussen al rond de tafel hebben gezeten.

Soudal Quick-Step wil De Lie

De krant weet nu dat ook een andere ploeg serieus lonkt naar De Lie. Zo zou Soudal Quick-Step meedoen in de strijd om de Luxemburger. Geïnteresseerde ploegen zullen wel diep in de buidel moeten tasten. De genoemde bron schrijft dat De Lie 2 miljoen euro vraagt.

Voor Red Bull-BORA-hansgrohe is zo'n bedrag geen probleem, al denkt de Duitse formatie volgens HLN ook aan Christophe Laporte. Die zou goedkoper zijn, maar ook andere opties hebben.

Voor Soudal Quick-Step is het genoemde bedrag naar verluidt al iets moeilijker. Al kunnen enkele aflopende contracten wel snel voor extra vrijkomend budget zorgen.



De Belgische ploeg zou daarnaast ook mikken op Lennert Van Eetvelt. CEO Jurgen Foré wil een klimmer toevoegen aan de kern, maar Van Eetvelt kan ook rekenen op interesse van Team NSN.