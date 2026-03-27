Ongeloof compleet omdat tegenstanders Van der Poel het helemaal laten liggen: ze mogen het zelf uitleggen

Kevin Vanbuggenhout vanuit Harelbeke
Een zucht van ongeloof ging door de mixed zone, toen de aanwezige pers besefte dat Van der Poel alsnog de E3 zou winnen en vooral dat zijn tegenstanders hem ermee weg lieten komen. De achtervolgers hadden hem altijd teruggehaald als ze in de slotkilometer vol doorreden.

Toch waren die achtervolgers achteraf allemaal positief gestemd. Ze mochten het zelf uitleggen waarom ze de inhaalrace op Van der Poel finaal verprutsten. "Het was een lastige situatie. Hij was vrij sterk, het was al moeilijk genoeg om hem in te halen. Natuurlijk had ik het anders kunnen spelen in de finale", geeft Per Strand Hagenes toe.

De jonge Visma-renner was op papier de snelste van de achtervolgers en dat bleek ook aan de finish. "Ik ben kalm gebleven en nam een risico. Niemand anders reed het gat dicht. Het is wat het is. Een tweede plaats is nog altijd oké. Ik ben niet een van de absolute toppers. Het is niet elke dag dat je zoiets kunt proberen. Je hebt goede benen nodig. Ik kan trots zijn op mijn koers. Al bij al was het een goede dag."

Vermeersch begrijpt tactische keuze concurrenten

Florian Vermeersch omschrijft op zijn eigen manier wat gebeurde in de laatste kilometer. "Mijn metgezellen besloten om te gokken. Ik besloot dat ik niet degene ging zijn die de laatste meters ging dichten. Dat is koers. Natuurlijk ben ik ontgoocheld, maar ik begrijp ook de tactische redenen van de anderen", legt Vermeersch zich erbij neer.

Een lekke band speelde hem eerder in de koers parten. "Ik ben snel terug kunnen komen, dankzij mijn ploegmaats. Ik blijf achter met een wat als-gevoel. Ik had misschien nog betere benen dan in de Omloop. Ik zal nooit zeggen dat ik Mathieu had kunnen volgen en hem had kunnen verslaan. Ik moest echter defensief rijden en proberen om terug te komen. Ik rijd liever offensief."

Dewulf komt weer boven water


Stan Dewulf was in deze groep de enige die overbleef van de vroege vlucht. "Die situatie was niet zo goed voor mij. Een superlange sprint was vervelend na alle eerdere inspanningen van de dag, aangezien ik al zo lang in de vlucht zat. Ik probeerde dan wat het bord van de ander leeg te eten. Ik dacht nog even dat ik kon terugkeren op Van der Poel na de Paterberg. Het scheelde niet al te veel."

Tiesj Benoot komt met hoopgevende update over zijn revalidatie

20:30
