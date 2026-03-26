Ging Evenepoel tactisch in de fout? Visma-Lease a Bike deelt steekje uit

Remco Evenepoel ging samen op pad met Jonas Vingegaard in de Ronde van Catalonië. Bij Visma-Lease a Bike begrepen ze echter niet waarom Evenepoel ervoor koos om aan te vallen.

Op zo'n dertig kilometer van de streep reed Remco Evenepoel weg uit een eerste waaier. Enkel Jonas Vingegaard kreeg het gat met Evenepoel nog dicht. Hun voorsprong was beperkt, in de slotkilometer ging Evenepoel nog tegen de grond.

Ging Evenepoel tactisch in de fout?

Bij Visma-Lease a Bike stelden ze zich wel vragen bij de aanval van Evenepoel. Zowel Vingegaard als Evenepoel hadden nog enkele ploegmaats in de eerste waaier, terwijl onder meer Almeida in een tweede waaier zat

"De aanval van Remco verraste ons wat, omdat de samenwerking goed was. Op dat moment wilden we samenblijven om onze concurrenten te elimineren", zei Marc Reef, ploegleider van Visma-Lease a Bike, dan ook bij HLN.

Waarom nam Vingegaard niet over bij Evenepoel?

Evenepoel wilde duidelijk graag de etappe winnen, Vingegaard denkt vooral aan het eindklassement. Daarom bleef Vingegaard, tot ergernis van Evenepoel, ook in het wiel zitten van Evenepoel.

"Ik zag geen redenen om over te nemen bij Remco", stelde Jonas Vingegaard. "Het was slimmer geweest om onze ploeggenoten te gebruiken om Almeida en co op achterstand te zetten", besloot de Deen nog.