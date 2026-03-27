🎥 Vingegaard heer en meester in Catalonië, Evenepoel kraakt en verliest veel tijd

Jonas Vingegaard heeft met overmacht de vijfde etappe in de Ronde van Catalonië gewonnen. De Deen reed op de slotklim weg van alles en iedereen, Remco Evenepoel moest meer dan anderhalve minuut prijsgeven.

Met in totaal vijf beklimmingen kondigde de vijfde etappe van de Ronde van Catalonië zich bijzonder zwaar aan. Met zo'n 4.400 hoogtemeters op 153 kilometer zou niemand zich bergop kunnen verstoppen.

Tom Pidcock kwam in de afdaling van de voorlaatste beklimming ten val en zou geen hoofdrol spelen. Op iets minder dan tien kilometer van de streep vielen onder meer Lipowitz en Gall aan uit de groep met de favorieten.

Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling bergop

Zij gingen op zoek naar Ciccone, de overblijver van een vroege vlucht. Almeida moest niet veel later lossen bij Evenepoel en co, Vingegaard plaatste zijn versnelling op zo'n 6,5 kilometer van de top van de slotklim.

De Deen bleef op kop sleuren en Evenepoel moest lossen. Vingegaard ging over alles en iedereen naar de leiding en reed ook steeds verder weg. De Deen sloeg een stevige dubbelslag bergop en zette iedereen op grote afstand.

Evenepoel kraakt en verliest veel tijd

Remco Evenepoel moest uiteindelijk tevreden zijn met een zesde plaats in de rituitslag, op iets meer dan anderhalve minuut. Ook in het klassement volgt hij op bijna dezelfde achterstand, Uijtdebroeks is negende op net geen twee minuten.



🚴🇪🇸 | Jonas Vingegaard gaat op de pedalen staan, Remco Evenepoel moet passen. De Deen rijdt binnen een mum van tijd naar de tweede groep.⛰️⛰️ #VoltaCatalunya



