Heel duidelijke boodschappen over het nadeel van Van der Poel en de afwezigheid van Van Aert

Iets na de middag is de E3 Saxo Classic begonnen, mét Mathieu van der Poel en zonder Wout van Aert dus. Hun namen kwamen ook ter sprake bij de andere renners in het peloton. We maakten een overzicht.

In het kamp van Alpecin-Premier Tech is Tibor Del Grosso alvast bereid om zich weg te cijferen. "Met Mathieu aan de start is het wel duidelijk wie de kopman is. We proberen met Mathieu de koers te winnen. Ik zal zelf in de volgende wedstrijden proberen een stapje te zetten." De grootste concurrentie moet wellicht van Lidl-Trek komen.

Dat is immers de ploeg van Mads Pedersen. "De grote mannen volgen wordt moeilijk, maar zelfs een Mathieu van der Poel kan eens een mindere dag hebben", redeneert zijn ploegmaat Mathias Vacek. "We gaan er niet zomaar vanuit dat Mathieu als eerste over de meet rijdt", toont UAE-Belg Florian Vermeersch zich weer strijdvaardig.

Gianni Vermeersch benoemt nadeel Van der Poel

Van der Poel heeft ook met een nadeel te maken volgens ex-teamgenoot Gianni Vermeersch. "Het is natuurlijk in Mathieu zijn nadeel dat hij de uitgesproken favoriet is en op Pedersen na misschien alleen zal zitten. Meestal rijdt Mathieu weg op de Taaienberg, maar dan heeft hij toch nog wat sterke mannen met zich mee. Als hij zo'n move doet als vorig jaar, is de kans groot dat hij nu alleen zit. Dan is het nog ver naar Harelbeke."

Toch is er bij de meeste concurrenten van VDP veel realisme. "Het is natuurlijk heel moeilijk om hem op zo'n explosieve helling als de Taaienberg te volgen", aldus Alec Segaert. Dries De Bondt heeft eveneens een duidelijke boodschap: "Voor iedereen die niet Mathieu van der Poel of Mads Pedersen in de ploeg heeft, is het codewoord anticiperen."

Laporte reageert op afwezigheid Van Aert

Dat zou volgens De Bondt dan moeten gebeuren voor de Taaienberg of op Kortekeer. Bij Visma-Lease a Bike stellen ze het dus zonder Van Aert. "Het verandert altijd iets als een renner als Wout bij ons aan de start staat of niet in een klassieker. Het biedt veel kansen voor alle andere renners in onze ploeg en ook voor mezelf. Ik ben benieuwd hoe het gaat verlopen", aldus Christophe Laporte.