Klimaatactivist die valpartij veroorzaakte in Ronde van Brugge langer in de cel

Wouter Mouton, de klimaatactivist die een valpartij veroorzaakte in de Ronde van Brugge, is aangehouden en blijft in de cel. Er wordt dan ook zwaar getild aan de feiten.

Op een kasseistrook wilde klimaatactivist Wouter Mouton zich vastkleven in de Ronde van Brugge. Mouton sprong nog opzij net voor de renners, maar zijn aanwezigheid zorgde ervoor dat er enkele renners ten val kwamen.

Golazo, de Belgische wielerbond en vier wielerploegen dienden een klacht in. De klimaatactivist werd onmiddellijk door de politie opgepakt, vrijdagochtend werd hij voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Klimaatactivist blijft voorlopig in de cel

Die besloot om Mouton na zijn verhoor aan te houden, hij blijft al zeker tot dinsdag in de cel. De raadkamer zal dan bekijken of hij aangehouden moet blijven of kan worden vrijgelaten onder voorwaarden.

"De feiten die hem ten laste worden gelegd zijn kwaadwillige belemmering van het verkeer en opzettelijke slagen en verwondingen", zegt procureur des Konings van het parket West-Vlaanderen Filiep Jodts bij VRT NWS.



"We moeten het signaal sturen dat dit niet hoort." Mouton zou ook onvoldoende geleerd hebben uit eerdere feiten en zal het wellicht niet nalaten om in de toekomst nog eens zo'n actie te doen. Protesteren mag, stelt Jodts. "Maar een actie waardoor anderen schade oplopen, kan niet."