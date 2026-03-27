"Geen idee waar dat vandaan kwam": Visma-Lease a Bike valt uit de lucht over Van Aert

Geen Wout van Aert aan de start van de E3 Saxo Classic. Het lag bij Visma-Lease a Bike ook nooit op tafel om hem toch nog aan de start te brengen.

Voor het eerst sinds 2019 staat Wout van Aert niet aan de start van de E3 Saxo Classic. Een doelbewuste keuze, want zo kan Van Aert deze week nog trainen voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Begin deze week doken er echter berichten op dat een deelname van Van Aert toch nog op tafel zou liggen bij Visma-Lease a Bike. Ploegleider Arthur van Dongen ontkracht die echter klaar en duidelijk.

"Er waren geruchten in de pers dat hij misschien toch mee zou doen en dat we woensdag een besluit zouden nemen, maar ik heb geen idee waar dat vandaan kwam", zegt hij bij Daniel Benson. "We hebben al een lange tijd geleden besloten dat Wout niet zou deelnemen."

"Wout had wat terugval van zijn ziekte voor het openingsweekend, maar er was nooit twijfel om onze plannen om te gooien. En hij is klaar voor de volgende wedstrijden", besluit Van Dongen nog.

Programma Wout van Aert

Lees ook... Van Aert slaat E3 Saxo Classic over: organisator laat duidelijk van zich horen›

Van Aert rijdt met In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem (29 maart), Dwars door Vlaanderen (1 april), de Ronde van Vlaanderen (5 april) en Parijs-Roubaix (12 april) nog vier koersen dit voorjaar.