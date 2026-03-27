Van Aert of Van der Poel? Lefevere twijfelt niet over zijn keuze

Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn elkaars eeuwige rivalen, met elk heel veel fans. Ook Patrick Lefevere heeft een duidelijke voorkeur.

In de E3 Saxo Classic komt er geen strijd tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. In Middelkerke-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix komen ze wel samen aan de start.

Van Aert of Van der Poel?

Patrick Lefevere zou wel weten wie hij in zijn ploeg zou willen. "Ik heb Adrie drie jaar in mijn ploeg gehad. Ik ken Mathieu van toen hij vijf jaar oud was. Geef mij maar Mathieu", zegt Lefevere bij HLN.

Volgens Lefevere is Van der Poel iemand die zich van niets iets aantrekt. Van der Poel won twee ritten in Tirreno-Adriatico en het zou Lefevere ook niet verbazen als hij twee dagen later al opnieuw op het golfterrein stond.

Lefevere ziet Van Aert steeds meer Poulidor worden

Ook over Van Aert heeft Lefevere nog een mening. Van Aert werd derde in Milaan-Sanremo, maar winnen is door heel wat tegenslagen veel moeilijker geworden. Lefevere ziet dan ook gelijkenissen met de grootvader van Van der Poel.

"Wout begint een beetje een Poupou-gehalte te krijgen (eeuwige tweede Raymond Polidor, nvdr.). "Hoe meer hij valt en tegenslag heeft, hoe meer fans hij heeft", stelt Lefevere nog.