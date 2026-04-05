🎥 Evenepoel krijgt al snel slecht nieuws, Alpecin-Premier Tech troeft UAE tactisch af

In de openingsfase van de Ronde van Vlaanderen is er al heel wat gebeurd. Remco Evenepoel verloor al snel een ploegmaat, Alpecin-Premier Tech verraste dan weer de ploeg van Tadej Pogacar.

Al voor de officiële start van de Ronde van Vlaanderen had titelverdediger Tadej Pogacar al een ploegmaat kunnen verliezen. De Portugees Rui Oliveira kwam op een bijzonder vreemde manier ten val.

Evenepoel verliest al snel ploegmaat

Op de gele loper verloor Oliveira de controle over zijn fiets en belandde in de reclameborden. Het was gelukkig een valpartij zonder erg voor wereldkampioen Tadej Pogacar, in Milaan-Sanremo was hij al vroeg Jan Christen kwijtgespeeld door een val.

Dat overkwam wel Remco Evenepoel. Al na zo'n 50 kilometer kwam zijn ploegmaat Jarrad Drizners ten val door een aanrijding met een volgwagen. De Australiër moest opgeven, wellicht met een sleutelbeenbreuk.

Alpecin-Premier Tech troeft UAE af

De vroege vlucht van dertien renners vertrok op zo'n 250 kilometer van de streep. En daarbij viel vooral op dat Alpecin-Premier Tech Silvan Dillier meestuurde, die in Milaan-Sanremo nog zo'n 200 kilometer op kop sleurde.

UAE Team Emirates-XRG moest met Mikkel Bjerg zo al vroeg aan de bak, de ploegmaats van Van der Poel kunnen zich zo afzijdig houden. "Dit zijn mannen die tot op de tweede Oude Kwaremont kunnen geraken", zei José De Cauwer nog over de vroege vlucht.



Lees ook... Evenepoel vindt dat hij maar één ding moet veranderen om Pogacar en Van der Poel te kloppen›