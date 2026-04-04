Van Aert heeft zijn helm en ook Evenepoel is op speciale manier blikvanger van jewelste: "Wow, olalaa!"

Remco Evenepoel maakt zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen niet zomaar zonder speciaal item. Hij heeft nieuwe schoenen gekregen van Specialized.

Evenepoel heeft een filmpje gedeeld met de wereld via zijn Instagram Stories. In deze korte video is te zien hoe Evenepoel op de ploegbus van Red Bull-BORA-hansgrohe gemeld wordt dat Specialized een cadeautje voor hem heeft. ""Ah, ja?" Hij krijgt vervolgens een zwarte doos overhandigd. "Laat mij eerst alles open doen", is hij benieuwd.

Het gaat uiteraard niet zozeer om die zwarte doos, maar wel om wat er in zit. Evenepoel komt er al snel achter: het zijn nieuwe koersschoenen om zondag de Ronde van Vlaanderen mee te rijden. Evenepoel is er dolblij mee. "Olalaa! Oh, wow! Nieuwe schoenen, met wat kasseitjes op de hiel. Een gouden zool", heeft hij aandacht voor de details.

Evenepoel bedankt Specialized

Het zijn grotendeels witte schoenen, met in het zwart in hoofdletters Specialized opgedrukt. Tevens wordt de Ronde van Vlaanderen erop vermeld en de datum waarop Evenepoel zijn debuut gaat maken in Vlaanderens Mooiste. "Ja, heel, heel mooi. Dankuwel, Specialized. Ik ga deze schoenen om de best mogelijke manier proberen te eren."

Iedereen weet wat dat betekent: op Pasen een zo goed mogelijke prestatie leveren tussen startplaats Antwerpen en aankomstplaats Oudenaarde. In zijn volgende posts via zijn Instagram Stories deelt Evenepoel nog wat informatie over het parcours en blikt hij ook nog eens vooruit naar het tweede Monument van het seizoen.

Evenepoel kijkt uit naar Ronde-debuut

"Morgen is het de Ronde van Vlaanderen. Ik kan niet wachten om een van de meest iconische koersen te rijden op deze mooie Vlaamse wegen", is Evenepoel er al helemaal naar aan het uitkijken. Vele ogen zullen zondag weer op hem gericht zijn. Van Aert trekt dan weer naar de Hoogmis met een speciale helm.