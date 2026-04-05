Is schokkende afloop voor Van der Poel mogelijk? Bruyneel zaait twijfel

Alle scenario's voor zondag liggen klaar. Maar wat als we een schokkende afloop krijgen, waarbij Van der Poel bijvoorbeeld verrast wordt in de sprint?

Johan Bruyneel had zijn verwachtingen voor de Ronde van Vlaanderen al min of meer uit de doeken gedaan. Hij tipt Pogacar als winnaar. Van der Poel, Van Aert en dus ook Evenepoel zouden het onderspit moeten delven. In de laatste vooruitblik van THEMOVE+ gaat Bruyneel ook in op de vraag of Van der Poel geklopt kan worden in de sprint.

Het sentiment is immers dat Van der Poel altijd wint als hij met Pogacar naar de meet gaat. Bruyneel sluit zich daarbij aan, met een kanttekening. "Natuurlijk denk ik dat Mathieu het haalt als ze met zijn tweeën naar de meet gaan, maar hij heeft al sprints verloren in het verleden. Hij heeft verloren van Asgreen, hij heeft verloren van Pedersen."

Van der Poel moet niet aanvallen

Bruyneel ziet echter wel nog wat in het voordeel van Van der Poel spelen als hij moet sprinten tegen zijn Sloveense rivaal. "Pogacar is zeker niet zo snel aan de meet als Mathieu en Van der Poel moet ook niet aanvallen. Zijn grootste missie is om het wiel van Pogacar niet uit het oog te verliezen. Dat is wel een behoorlijk lastige taak."

Van der Poel zal misschien de geschiedenis ingaan als een van de allergrootste kasseispecialisten, maar is hij anno 2026 nu echt zoveel beter geschikt voor de Ronde van Vlaanderen dan Van Aert? "Niet echt. Hij probeerde Van Aert zeker te lossen op de Kemmelberg. Daar slaagde hij niet in, hoewel er wel een kloofje was."

Bruyneel benadrukt hoe zwaar Ronde-finale is

Lees ook... Van der Poel veegt vermoeden compleet van tafel en zegt wat krachten gekost heeft in strijd met Pogacar
Bruyneel waarschuwt er echter voor dat wat zondag volgt nog iets anders is. "Slechts een vijftal renners kunnen presteren in die laatste vijftig kilometer in de Ronde van Vlaanderen, op dat terrein. Veel renners kunnen het zo'n 210 kilometer, maar in de laatste veertig kilometer sleept iedereen zich over die hellingen." 

