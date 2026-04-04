Van Aert waarschuwt voor wat er door Evenepoel allemaal verandert

Surprise, surprise: het wordt nog heel anders dan iedereen initieel voor ogen had. Wout van Aert schat de impact van de aanwezigheid van Remco Evenepoel in de Ronde van Vlaanderen hoog in.

Met Evenepoel heeft zich enkele dagen voor de Ronde van Vlaanderen een extra kandidaat-winnaar gemeld. Tenminste, dat is toch wat we met zijn allen vermoeden. Evenepoel gaat niet de Ronde van Vlaanderen op zijn programma zetten om een figurantenrol te spelen, zeker niet aangezien dit blijkbaar in december 2025 al het idee was.

Dat is ook grotendeels de redenering die Van Aert volgt. Hij probeert in te schatten wat de deelname van Evenepoel aan de Ronde van Vlaanderen voor hem verandert. "Ja, dat valt te bezien. Maar het verandert toch wel voor heel het peloton iets." Het is opletten voor een andere dynamiek. Als die er is, treft die niet alleen Van Aert.

Evenepoel goed in het monumentenwerk

De tomeloze ambitie bij Evenepoel zorgt ervoor dat het nu al haast zeker is dat hij een bepaalde invloed zal hebben op het koersverhaal. "Remco is niet zomaar iemand die komt meedoen. Hij heeft in de Monumenten al genoeg laten zien dat het iets is dat hem fantastisch goed ligt." Dan heeft Van Aert het over Luik-Bastenaken-Luik en Lombardije.

Evenepoel heeft al twee keer Luik-Bastenaken-Luik gewonnen een werd al twee keer tweede in de Ronde van Lombardije. Dat zijn echter toch koersen op heel ander terrein, komende zondag wordt op kasseien gereden. Evenepoel heeft bij momenten getoond dat hij daarmee overweg kan, maar nog niet in een koers van het hoogste niveau.

Van Aert ziet Evenepoel als concurrent

Lees ook... Evenepoel vindt dat hij maar één ding moet veranderen om Pogacar en Van der Poel te kloppen›

"Het wordt een te duchten concurrent voor ons allemaal", waarschuwt Van Aert.