Op het nippertje: Sarah De Bie ontsnapte aan ongeval net voor de Ronde van Vlaanderen

Sarah De Bie, de vrouw van Wout van Aert, was net voor de Ronde van Vlaanderen bijna betrokken bij een ongeval. Een nerveuze start van de dag, maar ze gelooft wel dat die op een positieve manier kan worden afgesloten.

De Bie reed bijna een hert aan voor de Ronde

De dag van de Ronde van Vlaanderen is altijd een speciale dag, ook voor het gezin van Wout van Aert. Al liep het voor zijn vrouw Sarah De Bie wel bijna fout toen ze vanuit Herentals naar de start in Antwerpen reed.

"Ik heb daarnet bijna een hert aangereden", zei ze bij VTM Nieuws. "Dat is het enige waar ik vandaag al zenuwachtig van ben geworden. Maar... Je merkt wel dat er veel meer spanning hangt", zei De Bie nog.

Kan Van Aert de Ronde van Vlaanderen winnen?

Er is toch wel sprake van wat zenuwachtigheid bij De Bie. De voorbije jaren lukte het vaak niet voor Van Aert in de Ronde, in 2023 en 2025 werd hij telkens vierde. Maar er is wel geloof in de winstkansen van Van Aert.

"Als je niet in je kansen gelooft, hoef je niet aan de start te staan", zei Sarah. "Hij is slim genoeg om te weten dat anderen beter zijn, maar hij staat niet met de ingesteldheid aan de start om tweede of derde te worden."

Van Aert werd in 2020 tweede, de enige keer dat hij op het podium stond. Kan hij nu wel Pogacar, Van der Poel en Evenepoel kloppen op weg naar eeuwige glorie in de Ronde van Vlaanderen?