Kevin Vanbuggenhout
Van Aert duidelijk over andere renners en heeft goede tip voor vaders en moeders: "Hij is een koele kikker"
Wanneer Wout van Aert zich richting podium begaf voor de ploegenpresentatie, gingen de smartphones nog iets gretiger de lucht in. Aan duidelijke meningen bij Van Aert geen gebrek.

Van Aert blijft de publiekslieveling bij uitstek. Dat was goed te merken aan de decibels toen het Vlaamse publiek Van Aert te zien kreeg. Het went niet: het geeft Van Aert nog altijd kippenvel. "Het valt wel mee met de zenuwen. Het is natuurlijk altijd bijzonder om hier te komen, maar alles is oké met mij", vertelde Van Aert aan Sporza-journalist Ruben Van Gucht.

Tijdens de ploegenvoorstelling ging het ook over zijn ploeg. Zijn jongere ploegmaats zullen misschien wel last hebben van de stress. "Matthew Brennan is nogal een koele kikker", zegt Van Aert over de talentvolle Brit. "Ik weet niet of hij zenuwen heeft, maar hij zal wel onder de indruk zijn van de ontvangst." Zenuwen worden best achterwege gelaten.

Van Aert weet dat anticiperen moeilijk is

Van Aert heeft ook nog eens herhaald wat voor hem de krachtsverhoudigingen zijn onder de betere renners. "Voor mij staan Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar een trapje boven de rest. Normaal denk je dat je een goed plan moet bedenken, maar anticiperen is heel moeilijk gezien de zware finale", maakt Van Aert zich geen illusies.

Dan spreekt het redelijk voor zich wat er wel moet gebeuren. "In eerste instantie wordt het toch gewoon zo lang mogelijk proberen volgen. Het is by far de lastigste voorjaarsklassieker. Je zult jezelf alleen maar doodrijden als je van ver gaat proberen." Van Aert is dus niet van plan om inspanningen te leveren die hij later bekoopt.

Blessure Van Aert verleden tijd

In elk geval mag hij over zijn vormpeil niet klagen, zeker niet als je in overweging neemt dat hij eerst moest herstellen van die enkelblessure. De interviewer tijdens de officiële ploegenvoorstelling gaf nog aan dat hij tijdens Dwars door Vlaanderen aan het schreeuwen was voor zijn tv met een baby op de arm. "Altijd opletten met een baby op de arm", grapte Van Aert, die het als vader van Georges en Jerome wel kan weten. 

