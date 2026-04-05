Twijfels over winstkansen Evenepoel? CEO Ralph Denk spreekt weinig vertrouwen uit

Remco Evenepoel staat dan toch aan de start van de Ronde van Vlaanderen. CEO Ralph Denk vreest wel dat er aan wereldkampioen Tadej Pogacar weinig te doen zal zijn.

Denk over aparte aankondiging van deelname Evenepoel

Dan toch een debuut voor Remco Evenepoel in de Ronde van Vlaanderen. De olympische kampioen en zijn ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe hebben dan lang ontkend, maar hij staat toch aan de start.

"Het was een goede 1 aprilgrap, maar ik denk dat iedereen tevreden is dat Evenepoel hier aan de start staat", blikt CEO Ralph Denk bij VTM Nieuws terug op het lange verzwijgen van de deelname van Evenepoel.

Kan Evenepoel nieuwe zege van Pogacar vermijden?

Volgens Denk is Evenepoel bijzonder gemotiveerd en eendagskoersen liggen hem ook bijzonder goed. Het zal dan ook afwachten zijn hoe goed Evenepoel zich al heeft kunnen integreren in de klassieke ploeg.

Bij de start in Antwerpen was er een strakke wind en dat zal volgens Denk wel een impact hebben. Het zal wellicht voor een nerveuze koers zorgen en het peloton kan dan ook enkele keren in stukken breken.

Lees ook... Evenepoel vindt dat hij maar één ding moet veranderen om Pogacar en Van der Poel te kloppen›

Al twijfelt Denk er wel aan of Evenepoel ook aan het langste eind kan trekken. "Winnen zal moeilijk zijn, omdat Pogacar van een andere planeet lijkt te komen in de eendagskoersen dit jaar", besloot Denk nog.