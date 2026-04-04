Van der Poel gewaarschuwd voor slopende tactiek van UAE-sluipmoordenaars: "Vorig jaar parkeerde hij ineens"

Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel zijn de twee topfavorieten voor de Ronde van Vlaanderen. Toch verschilt de manier waarop ze het moeten aanpakken compleet.

Dat heeft Roxane Knetemann benadrukt in de podcast In Het Wiel. De voormalige wielrenster tracht in de huid te kruipen van Pogacar. "Ik denk dat hij Van der Poel als grootste concurrent ziet. Die moet moe en uitgeblust raken. Dat kan door heel vroeg te gaan koersen. De sluipmoordenaars van UAE willen ook een basistempo in het peloton."

Zo zorgen ze ervoor dat niemand de eerste paar uur makkelijk door komt. "We weten dat de tank bijna niet leegraakt bij Pogacar. Vanaf een kopgroep weg is, wordt er hard gereden, zowel vooraan als in het peloton. Daardoor lopen de tijdsverschillen niet op." De koers zo vroeg mogelijk zo zwaar mogelijk maken, is de tactiek van UAE.

Simpele maar moeilijke taak voor Van der Poel

Een ander verhaal is het bij Van der Poel. "Hij moet gewoon niet lossen. Voor hem is het supersimpel", moet Knetemann erom lachen. Wat als hij en Pogacar snel met zijn tweeën voorop geraken? "Ik zou op safe rijden, want ik denk dat Pogacar hoopt dat ze vroeg alleen komen te zitten. Zo raakt de tank van Van der Poel wat meer leeg."

Dat kan, omdat de hoogtemeters zich opstapelen. "Pogacar weet dat dit de manier is waarop hij Van der Poel kan breken. Vorig jaar was er geen vuiltje aan de lucht, tot ze na 260 meter aan de Oude Kwaremont toekwamen, en ineens parkeerde Van der Poel." Pogacar wil hem dus in een positie dwingen waardoor hij evenveel werkt.

Van der Poel moet voldoende energie overhouden

"Dan is het aan Van der Poel om tijdens zo'n inspanning toch minder te doen dan Pogacar, want hij moet energie behouden", geeft Knetemann aan wat voor haar landgenoot van belang is tijdens de Ronde van Vlaanderen.